En un nuevo capítulo de políticos alejados de la realidad socioeconómica que viven la mayoría de los argentinos, el Concejo Deliberante de Junín de los Andes -por instrucción del intendente Luis Madueño- aprobó el pasado viernes una ordenanza por la cual la planta política de la localidad tendrá un incremento salarial del 80%.

La ordenanza incluye al intendente, el viceintendente, los ediles y demás funcionarios del Ejecutivo municipal, entre los cuales también se encuentran secretarios.

Se trata de una decisión que va a contracorriente del Gobierno provincial que conduce Rolando Figueroa, que lleva adelante desde el comienzo de su gestión una política de ahorro de gastos innecesarios y de inversión en áreas que el Ejecutivo considera prioritarias, entre ellas educación, salud, seguridad y obras de infraestructura.

Según pudo saber MejorInformado, hay malestar en el Gobierno provincial por el suculento aumento en la dieta de los integrantes de la planta política de Junín de los Andes, ya que afirman que la localidad tiene mucho por resolver en materia de infraestructura.

De acuerdo a fuentes extraoficiales, el ministro de Economía, Producción e Industria de Neuquén, Guillermo Koenig le habría comunicado al intendente Luis Madueño que para ese tipo de cosas no hay plata, con lo cual el jefe comunal ahora estaría analizando dar marcha atrás con la ordenanza. Podría haber novedades al respecto este lunes.

Vale recordar que Madueño llegó a la Intendencia por el partido Comunidad, el mismo que encabeza Rolando Figueroa y que lo llevó a la Gobernación. De hecho, el jefe comunal de Junín de los Andes firmó el famoso Pacto de Gobernanza con la Provincia, el cual entre otras cosas habla del compromiso para el orden de las cuentas públicas.

En toda la región del Sur de la Provincia se están realizando obras delegadas por millones de dólares, hay un plan asfalto e infraestructura demandada por la sociedad, donde el Gobierno sí está dispuesto a hacer inversiones, pero no para gastos de funcionarios.