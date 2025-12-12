La Municipalidad de Añelo confirmó que avanza la colocación de la cinta asfáltica en un tramo de 250 metros que conecta la Subida de los Patrias con la ex Ruta 7.

El proyecto incluye cordones cuneta y badenes para asegurar el correcto drenaje del agua, una demanda prioritaria en zonas de tránsito intenso.

Trabajos en curso

Actualmente se trabaja en la conformación de los cordones laterales junto al sector ya pavimentado con hormigón. Estas tareas permitirán completar la transición entre ambos tramos y mejorar la seguridad vial.

Pavimentación en la colectora Calle 01

Con la etapa de cordones cuneta finalizada, comenzaron los trabajos de pavimentación sobre la colectora Calle 01.

El tramo intervenido va desde Calle 15 hasta Calle 24, siguiendo el ancho establecido por el Código Urbano de Añelo.

Impacto en la circulación

La obra mejorará la transitabilidad en un punto clave de ingreso y salida. Al reforzar la estructura vial, se espera una reducción en los tiempos de desplazamiento y una circulación más ordenada.

Obras que acompañan el crecimiento de Añelo

La Municipalidad de Añelo destacó que estas intervenciones forman parte de un plan sostenido de infraestructura para acompañar el crecimiento urbano, optimizar la movilidad interna y mejorar la seguridad para vecinos y trabajadores del sector energético.