Axel Kicillof volvió a apuntar contra el Gobierno nacional y defendió el modelo productivo bonaerense, durante la inauguración del nuevo puente Gogna sobre el río Luján. Acompañado por el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y el intendente Leonardo Boto, el gobernador afirmó que, “aunque Javier Milei nos quiera fundir, nuestra respuesta va a ser un modelo productivo”, en un acto que volvió a exponer la tensión entre Provincia y Nación por la obra pública.

El mandatario destacó que la construcción del puente, que demandó una inversión de $3.217 millones, forma parte del Plan Maestro Integral para la Cuenca del Río Luján, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del cauce y prevenir inundaciones. El nuevo cruce de hormigón, de 76,5 metros de largo y 8,3 metros de ancho, reemplaza una estructura antigua que solía generar obstrucciones en épocas de crecida. “Esta es una zona que ha sufrido muchas inundaciones y en la que muchos prometieron soluciones, pero luego no hicieron nada”, señaló Kicillof, remarcando que su gestión eligió “planificar e invertir” para obtener resultados concretos.

Según el Gobernador, la obra se inscribe en una transformación más amplia: “El río dejó de ser una amenaza y pasó a ser un atractivo turístico”, dijo, y subrayó que “es falsa la dicotomía entre Estado o mercado: hacen falta los dos para que la región se desarrolle”. Katopodis sostuvo que el puente es parte de “una inversión histórica” y rechazó la idea de que la sociedad esté en contra de la obra pública. Boto, por su parte, afirmó que se trata de una obra “muy necesaria” que responde a años de reclamos de los vecinos.

Durante la jornada también se presentó la planta de reciclado Manuel Belgrano, reacondicionada para la cooperativa Cielo Abierto Tres Estrellas, donde se entregó maquinaria, indumentaria y luminarias LED. La ministra de Ambiente, Daniela Vilar, apuntó contra la administración nacional y aseguró que, “frente a un Gobierno que niega el cambio climático, la Provincia aborda las problemáticas socioambientales con políticas públicas efectivas”.

Antes de cerrar, Kicillof volvió a cuestionar la política económica nacional. “El Gobierno celebra que volvió a endeudar al país por mil millones de dólares, pero nada de eso va a ser utilizado para realizar las obras que necesita Luján”, señaló. Y concluyó: “Vamos a seguir inaugurando puentes, abriendo escuelas y generando mejores condiciones de vida”.