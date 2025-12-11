Rosario Central vuelve a ser noticia, en la previa a la final del Torneo Clausura 2025 entre Estudiantes y Racing Club, el Canalla rompió todo con la salida de Ariel Holan del banco de suplentes, lo que motivó un saludo cibernético de Ángel Di María: “Muchas gracias por todo, Ariel”… encabezó el campeón del mundo.

Sin embargo, y más allá de las sensibilidades por redes sociales, en el Gigante de Arroyito ya hay nombres que merodean a uno de los planteles más observados del país y que jugará nada menos que la próxima Copa Libertadores.

Imágen del posteo que Ángel Di María le dedicó a Ariel Holan en su despedida como técnico de Rosario Central.

Jorge Almirón y Ramón Díaz son algunos de los nombres que comenzaron a trascender, pero la sorpresa por la salida del profesor fue tan fuerte que todo suena muy extraño alrededor de la institución que tiene como Presidente a Gonzalo Belloso. El ex delantero y directivo de la Conmebol escribió: “Querido Ariel, haber trabajado con vos marcó un antes y un después. Tras tu paso, Central es mucho mejor en todo. Éxito en lo que venga. Hasta siempre, campeón”, se pudo leer en la cuenta personal de Instagram del directivo.

¿Dónde está la trampa?

Con palabras de tanta cercanía, sentidas ante la partida de dos pesos pesados del club como DI María y Belloso, ¿porqué se terminó yendo entonces el último entrenador?

Lo cierto es que el actual contrato de Holan vence el próximo 31. Las charlas se iniciaron para lograr continuidad, pero diferencias insalvables terminaron por truncar las intenciones.

El tema económico sería preponderante en el adiós, pero conocido es también el nivel de exigencia que el profesional suele imponer para sus segundas partes y que se relacionan también al poder de decisión en el mercado de pases, entre otros temas muy importantes.

La intención de renovación no resultó suficiente y la partida quedó sellada después de haber dirigido al club en 42 partidos, con 22 victorias y 13 empates. Sólo 7 derrotas y el inesperado título de la Liga que tanta crítica despertó.