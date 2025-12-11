Con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, la Dirección Provincial de Vialidad realizó este jueves la apertura de la ruta provincial 43 en el tramo que se vio afectado por un derrumbe en el Cerro de la Virgen, en agosto del 2023, en Chos Malal. Se culminaron las tareas de repavimentación y de esta manera quedó habilitado el corredor que es vital para la conectividad en la región del Alto Neuquén.

Cabe recordar que el derrumbe ocurrió en los meses previos al cambió de mandato del Gobierno provincial, y que en el inicio de la actual Gestión se iniciaron las acciones de remediación: a través de la Vialidad Provincial se contrató a la fundación Universidad de San Juan para realizar el estudio técnico de las causas y proponer posibles soluciones.

A partir de esa información se convocó al Ejército Argentino para remover todo el material que había quedado depositado sobre la cinta asfáltica por el desmoronamiento. En total, fueron 84.000 metros cúbicos de piedras destinados a proteger la margen izquierda del río Curi Leuvú.

El Ejército cumplió su objetivo hace unas semanas. Vialidad Neuquén asumió la ejecución de la parte final del proyecto que garantizará la reapertura de la ruta que conecta Chos Malal con las localidades del departamento Minas, en la región del Alto Neuquén. Operarios y equipos viales culminaron la repavimentación del sector.

Al respecto, Figueroa destacó la colaboración de diferentes áreas del Estado provincial, municipal y el Ejército: “Es muy emocionante el trabajo que realizó la gente de vialidad con la gente del ejército, también participó la municipalidad de Chos Malal, el gobierno de la provincia. Poder tener la posibilidad de habilitar nuevamente esta ruta es una alegría para todos los habitantes del norte que hemos sufrido durante tiempo todo esto”.

Aseguró que se trató de “un trabajo muy arduo, acompañado, por supuesto, por toda la sociedad que tuvo la tolerancia, que durante dos años tuvimos que esperar los estudios, que era lo que se había que hacer específicamente”, y agregó que “el pueblo del norte neuquino trabajó mucho para poder componer esta vía tan importante de comunicación de todo nuestro norte”.

El presidente de Vialidad Provincial, José Dutsch, describió que las tareas de remediación consistieron en “haber saneado toda la montaña, todo el macizo que era lo que se produjo el derrumbe y una vez finalizado eso lo que hicimos es recuperar toda la carpeta. Colocamos una carpeta nueva, dado que había sectores que estaban muy fisurados, pintamos, arreglamos la iluminación y hoy estamos habilitando”.

Por último, el intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín, manifestó: “Estamos muy contento acá con los colegas e intendentes, el señor gobernador, el presidente de Vialidad”, y concluyó que “recuperar esta vía para todo el norte neuquino, nos hace sentir más seguros”.