El amanecer en Isla Jordán no fue uno más. Minutos después de las ocho y media, una caravana interminable de móviles policiales, camionetas oficiales y equipos técnicos avanzó por los caminos de tierra rumbo al Puesto Retamal. La orden era clara, allanamiento masivo por una causa de usurpación colectiva. La familia a principios de año tuvo un conflicto con el Municipio por la instalación de una tranquera en una calle pública que conecta con el río.

Desde temprano, fiscales, personal municipal, brigadas rurales, grupos especiales, bomberos, salud y hasta áreas provinciales se desplegaron en el sector. Fueron más de cien empleados trabajando al mismo tiempo, en una escena que dejó a varios vecinos mirando desde lejos, sorprendidos por el movimiento. Y no era para menos, nunca antes se había visto un operativo tan grande en esa zona.

Con el correr de las horas, las primeras discusiones empezaron a levantar temperatura. A las 10:52, cuando personal rural intentaba secuestrar varios equinos con signos visibles de abandono, dos hombres se pusieron violentos y se resistieron al procedimiento. La respuesta fue inmediata: demorados por resistencia a la autoridad y trasladados en móviles policiales a la unidad más cercana.

La familia que habita el puesto estalló de bronca. Desde el interior del predio denunciaron que fueron tratados “como delincuentes” pese a llevar generaciones enteras en ese rincón rural. Aseguraron tener papeles que respaldan su permanencia y acusaron al Ejecutivo de avanzar por intereses propios: “Quieren hacer un paseo costero mientras sacan piedra de la defensa del río y después se nos inunda todo. Pasan por encima de nuestros derechos y nos amedrentan con la policía. Esto viene de más arriba".

Terminó con detenciones, animales secuestrados y plantas incautadas en una mañana cargada de tensión.

Mientras unos actuaban en el exterior, personal especializado de Toxicomanía inspeccionaba el interior del predio y terminó encontrando ocho plantas de marihuana. Todo quedó registrado y secuestrado con intervención fiscal directa.

Pero lo más impactante llegó al cierre, cuando se contabilizó el total del secuestro rural. En corrales improvisados fueron hallados:

73 animales caprinos 6 equinos 1 burro

Todos quedaron bajo resguardo y serán trasladados a un predio rural en la zona de Roca para su evaluación y cuidado. Mientras el operativo se desactivaba después de las dos de la tarde, un grupo reducido de agentes quedó de servicio de contención y vigilancia en el ingreso al sector, para evitar nuevos incidentes. Los móviles regresaron sin daños y la diligencia se dio por cumplida.