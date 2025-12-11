Los viajes de fin de año están en alerta: los controladores aéreos anunciaron un cese de actividades a partir del 17 de diciembre, una medida que podría complicar no solo los vuelos nacionales sino también los internacionales en plena temporada de Fiestas. La decisión fue comunicada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), en reclamo por un incremento salarial y por el cumplimiento de acuerdos firmados con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

El sindicato adelantó que avanzará con un plan de acción progresivo, que comenzará afectando despegues en aeropuertos de todo el país y que podría escalar hasta impactos directos en vuelos internacionales. La medida se inscribe en un conflicto que lleva meses y que, según el gremio, se profundizó por la falta de respuestas oficiales. “No hay negociación posible cuando EANA se compromete por escrito y luego no cumple”, señalaron en un comunicado, tras una asamblea realizada en EANA Central.

ATEPSA informó que los trabajadores resolvieron profundizar el cronograma de medidas sindicales iniciado el 3 de noviembre, después de un debate entre delegados y empleados de distintas regiones del país. “Meses sin respuestas, salarios por debajo de la inflación y un convenio que la empresa desconoce”, fueron los argumentos del sindicato para avanzar con el paro.

Aunque el gremio confirmó el comienzo de las acciones el 17 de diciembre, la modalidad exacta y el cronograma se comunicarán en los próximos días, acompañados por asambleas nacionales y regionales, con horarios aún sin definir.

Desde EANA, sin embargo, mantienen cautela. La empresa estatal aseguró que las medidas “no están confirmadas” y que habrá que esperar el resultado de las audiencias convocadas por Trabajo. Este viernes se realizará una reunión clave en la Secretaría a las 11, con la presencia de representantes de la compañía y del gremio, para intentar desactivar el conflicto.