Jueves 11 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Siniestro vial

Camión de verduras volcó en Ruta 22 en Plaza Huincul: investigan los motivos

Un camión que transportaba verduras volcó este lunes alrededor de las 20 sobre Ruta Nacional 22, frente a La Anónima de Cutral Co. Policía y bomberos trabajan en el lugar y se investigan las causas.

Por Redacción

Jueves, 11 de diciembre de 2025 a las 21:19
El siniestro ocurrió pasadas las 20 en la traza este-oeste de la Ruta Nacional 22, en dirección a Cutral Co, donde un camión sufrió el vuelco del chasis y quedó apoyado sobre la banquina.
Efectivos de la Policía de Neuquén y personal de Bomberos Voluntarios de Cutral Co intervienen para asegurar el área y ordenar la circulación. El vuelco se produjo frente al supermercado La Anónima, un punto de referencia frecuente para el tránsito pesado de la zona.

Lo que se sabe hasta ahora

El camión trasladaba verduras al momento del incidente.

Por el momento no se informaron las causas del vuelco ni si hubo otros vehículos involucrados. Las autoridades iniciaron las primeras pericias en el lugar.
A pesar del incidente, el conductor resultó ileso.

Noticia en desarrollo.

