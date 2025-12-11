En el cierre del Seminario Propymes, organizado por el Grupo Techint, la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, respaldó con fuerza el envío del proyecto de reforma laboral al Congreso y apuntó directamente contra los delegados sindicales al destacar el nuevo límite de horas pagas para actividades gremiales.

“Van a tener un límite de diez horas mensuales pagas. El resto, a laburar”, lanzó Bullrich ante un auditorio colmado de empresarios, donde compartió panel con el CEO de Techint, Paolo Rocca.

Según el proyecto oficial, si los delegados superan ese tope destinado a funciones gremiales durante su jornada laboral, el excedente será descontado proporcionalmente de su salario. Para el Gobierno, la medida busca equilibrar el ejercicio de la representación sindical con las obligaciones laborales.

Bullrich subrayó que el objetivo es que los representantes gremiales “sigan siendo trabajadores” y mantengan las responsabilidades propias de sus tareas dentro de la empresa.

“Además, de esa manera, siguen siendo trabajadores, no solo delegados, que es muy importante”, sostuvo la senadora.

En otro tramo de su exposición, la legisladora celebró que el proyecto contemple sanciones más severas para los bloqueos empresariales, considerados ahora como “infracciones muy graves”.

La participación de Bullrich se dio en un clima de expectativa del sector empresario, que sigue de cerca los cambios propuestos en materia laboral y su impacto en las relaciones de trabajo.