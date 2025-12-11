Vélez cae transitoriamente ante Boca 1 a 0 en cancha de Banfield por la final del Supercampeón del torneo de Reservas en la Liga Profesional 2025 con la presencia del presidente Xeneize, Juan Román Riquelme, mientras se define el futuro del técnico de primera división.

La Copa Proyección llega a su fin con los mejores equipos del año, los nombres que buscan dar el salto a la primera, firmar sus primeros contratos profesionales como le pasó recientemente al cipoleño Valentino Simoni, delantero y goleador de los boquenses.

Mientras se define la continuidad o el reemplazo de Claudio Úbeda del plantel superior, Riquelme y Marcelo Delgado, nombres principales del fútbol del club de La Ribera, llegaron al Sur del Conurbano Bonaerense para ver las acciones.

La final tiene la particularidad de jugarse con público de ambas parcialidades y sin VAR, como ha sido habitual en todos los compromisos de la Reserva, que habitualmente juega en canchas de los predios de las instituciones.

El equipo de Vélez es dirigido por el ex delantero Marcelo Bravo, mientras que en Boca está sentado un viejo conocido del hincha, Mariano Herrón, quien volvió a su función tras uno de los tantos interinatos que cumplió en la institución.

La apertura del mercado llegó en la última jugada del primer tiempo, a la salida de un tiro de esquino a favor del Xeneize desde la derecha que pasó la línea del hombre defensivo en el primer palo y apareció Iker Zufiaurre para sacudir la red con un preciso cabezazo.