Jueves 11 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Controles sanitarios

Ojo con la cena navideña: secuestran chivitos y un lechón transportados en la caja de una camioneta

Doce animales fueron detectados en un control vehicular en el acceso a Sierra Chata cerca de Aguada San Roque por Ruta Nº7.

Por Lucas Sandoval
Jueves, 11 de diciembre de 2025 a las 20:30
Estos procedimientos buscan garantizar la seguridad alimentaria y el movimiento responsable de este tipo de productos.

Once caprinos y un porcino faenados fueron detectados en un transporte que no cumplía con las exigencias sanitarias. Los productos cárnicos eran trasladados en la caja de una camioneta, sin respetar la cadena de frío, y envueltos en bolsas de plástico que no los protegían ni siquiera de los rayos del sol.

Personal policial del Destacamento Aguada San Roque llevó adelante el operativo de control vehicular en coordinación con agentes de CIPPA en el acceso a Sierra Chata por Ruta Provincial Nº7.

Los animales fueron secuestrados y se labraron las actas de infracción correspondientes. Desde los organismos destacaron que en estos procedimientos buscan garantizar la seguridad alimentaria y el movimiento responsable de este tipo de productos.

Resaltaron que la intervención permitió evitar que alimentos sin control sanitario ingresaran a la localidad, reforzando la protección de la salud pública y el cumplimiento de la ley.

