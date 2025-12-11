Once caprinos y un porcino faenados fueron detectados en un transporte que no cumplía con las exigencias sanitarias. Los productos cárnicos eran trasladados en la caja de una camioneta, sin respetar la cadena de frío, y envueltos en bolsas de plástico que no los protegían ni siquiera de los rayos del sol.

Personal policial del Destacamento Aguada San Roque llevó adelante el operativo de control vehicular en coordinación con agentes de CIPPA en el acceso a Sierra Chata por Ruta Provincial Nº7.

Los animales fueron secuestrados y se labraron las actas de infracción correspondientes. Desde los organismos destacaron que en estos procedimientos buscan garantizar la seguridad alimentaria y el movimiento responsable de este tipo de productos.

Resaltaron que la intervención permitió evitar que alimentos sin control sanitario ingresaran a la localidad, reforzando la protección de la salud pública y el cumplimiento de la ley.