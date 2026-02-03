En siete meses se va a inaugurar la ampliación del hospital de El Huecú

Durante septiembre se inaugurará la obra de ampliación y refacción del hospital de El Huecú, que cuenta con una inversión de más de 1.400 millones de pesos y permitirá mejorar la atención y los servicios de salud que se brindan en la localidad. Así lo anunció el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, al encabezar el acto por el 86° aniversario junto con el intendente Diego Puentes.



Durante la celebración, Nicolini y Puentes firmaron dos acuerdos para la construcción de 16 viviendas como parte de “Neuquén Habita”, el programa que prevé la concreción de más de 20.000 soluciones habitacionales en todo el territorio neuquino durante los próximos dos años.



Además, el ministro y el jefe comunal suscribieron un convenio para asfaltar nueve cuadras y otro destinado a comprar juegos infantiles para la creación de un nuevo espacio recreativo y adquirir 50 luminarias led para continuar con la remodelación de la plaza central.



“Hoy no venimos solo a recordar el pasado, venimos a hablar del presente y el futuro, de obras concretas, de inversiones reales y de decisiones que impactan directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos”, remarcó Nicolini en su discurso.



Destacó que para septiembre está prevista la inauguración de la ampliación y refacción del hospital. “Una obra fundamental para la localidad”, consideró y explicó que contempla la ampliación de 327 metros cuadrados, a los que se suman más de 200 metros cuadrados de refacciones del edificio existente. “Permitirá incorporar nuevos espacios de atención, mejorar los servicios y garantizar condiciones más cómodas y accesibles, tanto para los pacientes como para el personal de salud”, aseveró.



También se refirió a la pavimentación de la ruta provincial 21, entre Loncopué y El Huecú. “Sabemos la importancia que tiene esta obra para la comunidad”, señaló y comentó que “está previsto que esta etapa de la obra finalice durante el próximo semestre”.



“En materia de saneamiento, avanzamos con la reactivación del sistema de tratamiento de líquidos cloacales, una obra que supera el 55% de avance”, indicó Nicolini y agregó que “incluye la readecuación y la ampliación de más de 2.000 metros lineales de cañerías cloacales, además de nuevas extensiones de red que permitirán acompañar el crecimiento urbano y mejorar la calidad del servicio”.



Por último, el ministro aseguró que el gobernador Rolando Figueroa tiene “una mirada firme sobre el norte neuquino, basada en más presencia del Estado, en mayor infraestructura, más servicios y más oportunidades”.



“Gobernar es estar, escuchar y resolver. Este es el camino que estamos recorriendo, con planificación, obras y presencia en cada rincón de la Provincia”, concluyó.



Por su parte, el intendente destacó que durante 2025 “hemos desarrollado importantes obras de alto impacto en nuestra localidad” y agradeció el “constante apoyo” del Gobierno provincial.



Recordó que el año pasado se firmó un convenio con el Ministerio de Educación para ejecutar un playón deportivo en la escuela 328 y remarcó que “hoy está realizado”. También agradeció al Ejecutivo porque, con una inversión de 94 millones de pesos, se remodeló la plaza Sarmiento. E informó que, por la Emergencia Hídrica, se compraron bombas sumergibles, caños galvanizados y mangueras para conexiones domiciliarias de agua.



Destacó la importancia del convenio de mantenimiento de edificios escolares y adelantó que “este año ya estamos trabajando para que también podamos empezar con el ciclo lectivo en tiempo y forma”.



Por otra parte, indicó que “gracias a la administración ordenada, hemos podido llevar adelante algunas obras con recaudación propia”. Entre ellas, mencionó a los cordones cuneta de las calles Güemes, San Martín y Belgrano “para la segunda etapa del pavimento urbano”.



“Estamos comenzando con la construcción de la sala velatoria”, señaló Puentes y explicó que contará con una inversión de 360 millones de pesos. “Lo vamos a hacer con recursos de la municipalidad”, finalizó.

