Un numeroso grupo de integrantes de la comunidad venezolana se congregaron este sábado en el Monumento al general San Martín, en pleno centro de Neuquén Capital, para celebrar la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. "Me quedo corta con decirte que vemos 300 personas", dijo Nohelia García, referente de la Asociación de Venezolanos en Neuquén.

La convocatoria comenzó a las 18 y, según los organizadores, no estaba definida la hora de finalización. Durante la jornada se vivieron escenas de mucha emoción, con cánticos, abrazos, llanto y muestras de alegría colectiva.

Emoción, banderas y apoyo de vecinos

El clima fue descripto como de “muchísima alegría y mucho llanto” por los propios participantes. “Hemos bailado”, expresó García, en diálogo con Mejor Informado.

Además, los manifestantes señalaron que numerosos vecinos de la ciudad acompañaron la celebración con bocinazos al pasar por la zona del monumento, en señal de apoyo a la comunidad venezolana.

Una comunidad numerosa y organizada

La comunidad venezolana es una de las colectividades extranjeras más numerosas en Neuquén Capital. Muchas de las personas que participaron de la concentración llevan años radicadas en la provincia y lograron integrarse social y laboralmente.

Nohelia García vive desde hace 18 años en la Patagonia. Recordó que su llegada estuvo vinculada a la industria petrolera y a la pérdida del empleo de su esposo en Venezuela. “Seguir lo que pasaba a la distancia fue lo más difícil”, señaló, y advirtió que, tras la detención de Maduro, “esto apenas comienza” y habrá un largo proceso de reconstrucción institucional.

Réplicas en todo el país

Según indicaron los organizadores, celebraciones similares se replicaron en distintas ciudades de Argentina donde reside población venezolana, como parte de una convocatoria nacional tras la caída del mandatario.

Repercusiones internacionales

A nivel internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó la detención de Nicolás Maduro como un “ataque espectacular que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial”. Desde la Casa Blanca, afirmó que Estados Unidos permanecerá en Venezuela “el tiempo que sea necesario” y aseguró que Maduro y su esposa “serán juzgados por sus crímenes”.