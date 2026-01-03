La comunidad venezolana es numerosa en Neuquén Capital, y cada una de las personas que tuvieron que dejar su país para emprender nuevos rumbos se ganó su lugar dentro de la comunidad. Por eso la noticia de la detención de Nicolás Maduro impactó tan fuerte en la región.

Varios de esos miles están hace bastante tiempo en estas tierras, una de ellas es Nohelia García. Referente de la comunidad, no dudó ni un instante en realizar una convocatoria para este sábado a las 18 en el Monumento al general San Martín. "Sé que van a ir muchos paisanos, esperábamos este día y Dios nos concedió" expresó en diálogo con Mejorinformado.com.

Las celebraciones se van a replicar en cada una de las ciudades del país en el que haya miembros de la comunidad venezolana. En el caso de Neuquén, la gran protagonista será una bandera de 12 metros de longitud, en la que se representa a todos los que tuvieron que dejar su tierra, pero sobre todo a los aproximadamente 25.000 que llegaron hasta esta región.

Nohelia vive hace 18 años en la Patagonia, donde recalaron luego de verse en la necesidad de dejar su país. "Mi esposo trabajaba en la industria petrolera y lo botaron" rememoró. Seguir a la distancia lo que ocurría en Venezuela fue lo más difícil, pero también destacó que se va a tener que trabajar fuerte para sacar al país adelante, "esto apenas comienza" resaltó. Quedaron los 'colectivos', grupos paramilitares cercanos al gobierno que amenazan a disidentes.

Donald Trump destacó que la maniobra militar para detener a Maduro fue espectacular

El presidente de Estados Unidos consideró que la detención del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, se trató de un “ataque espectacular que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial”.

Trump ofreció una conferencia de prensa desde la Casa Blanca, donde advirtió: “Nos quedaremos en Venezuela lo que sea necesario".

En este sentido, el mandatario consignó que “nuestro dominio en el hemisferio sur es fundamental”, al tiempo que resaltó: “Maduro y su esposa serán juzgados por sus crímenes”.