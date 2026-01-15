La Municipalidad de Bariloche finalizó la construcción del helipuerto estratégico del SPLIF, ubicado sobre Camino a Catedral. La infraestructura, clave para el combate de incendios forestales y otras emergencias, fue ejecutada íntegramente con recursos propios, personal municipal y hormigón de alta resistencia, reafirmando la capacidad operativa del Estado local.

La obra concluyó con la última etapa de la platea, una estructura de 18 metros por 18 metros, con un espesor de 18 centímetros, que demandó aproximadamente 63 metros cúbicos de hormigón H30, material apto para soportar alto impacto y tránsito pesado, fundamental para el aterrizaje y despegue de aeronaves.

Luis Ceballos, capataz del área de Bacheo, destacó el cierre de la obra: “Estamos en la etapa final, hoy terminamos la platea. Es una platea grandísima, de 18 por 18, y este helipuerto va a quedar operativo para emergencias, tanto para la Provincia como para Bariloche, especialmente para una salida más rápida en el combate de incendios”.

El nuevo helipuerto estratégico refuerza la infraestructura preventiva del SPLIF en Bariloche

Asimismo, Ceballos remarcó el fuerte acompañamiento municipal durante todo el proceso. La intervención fue posible gracias a la decisión política del intendente Walter Cortés, que resolvió asumir desde el ámbito municipal la ejecución de una obra vinculada a la infraestructura de respuesta ante emergencias. De este modo, el Municipio avanzó en una intervención estratégica que fortalece la capacidad operativa de la ciudad y reafirma un Estado local activo y comprometido con Bariloche.

En cuanto a los aspectos técnicos, la obra fue ejecutada con hormigón H30 de alta resistencia, un material especialmente diseñado para soportar altas cargas, impactos y tránsito pesado, garantizando la durabilidad y seguridad de la estructura. Estas características resultan fundamentales para el funcionamiento del helipuerto, que está preparado para operar de manera eficiente en situaciones de emergencia y en condiciones de uso intensivo.