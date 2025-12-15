A fin de destacar el potencial energético de Neuquén y construyendo alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo, el gobernador Rolando Figueroa recibió hoy a directivos del consorcio brasileño GásBra Energía SA, recientemente conformado y que representa a empresas industriales del sector productivo de San Pablo; Garantía Capital Ltd., y Transportadora Sulbrasileira de Gás (TSB).



En el encuentro en Casa de Gobierno, también estuvieron presentes el ministro de Energía, Gustavo Medele; la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; y el vicepresidente de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), Alejandro Monteiro.



El objetivo de la visita de la delegación brasileña es conocer de cerca la actividad que se está desarrollando en la Provincia y poder avanzar en una agenda de trabajo que les permita comprar gas de Vaca Muerta en el futuro.



El ministro Medele explicó que “desde Brasil, conformaron un consorcio de empresas consumidoras. Es decir, son empresas que consumen gas y le compran gas al mercado. Ya con ese conglomerado decidieron venir acá a Neuquén”.



Agregó que “GásBra está compuesta por distintos empresarios, empresas e industrias del complejo productivo de São Paulo. El objetivo de ellos es entender un poco cuánto volumen podrían comprar a la industria local, a las operadoras locales. También entender cómo podrían llevarlo, si pueden llevarlo por los gasoductos existentes o tendrían que mejorar alguna parte. Además de entender la cadena de valor completa”.



El ministro precisó que “la industria petrolera neuquina tiene muchos años y está muy acostumbrada al petróleo. Eso tiene mucho valor, porque no es una actividad nueva, no es una actividad que hay que aprender”. “Nuestra gente sabe cómo debe trabajarse en el petróleo y eso también los empresarios que vienen de otros países lo aprecian mucho”, resaltó.



Medele sostuvo: “Entendemos que ahora nuestro trabajo es salir a buscar mercados, como Chile, Brasil y Uruguay; mercados de la región a los que se pueda llegar rápidamente y que podamos tener planes de inversión en el corto plazo”.



En tanto el CEO de GásBra, Marco Maia, expresó la satisfacción de “poder participar de este proyecto que dialoga con intereses brasileños que necesitan gas, necesitan energía para su desarrollo, para su crecimiento y también para los intereses de Neuquén, que dispone de este gas, de esta energía para Brasil. Es un proyecto muy interesante que tiene conexión con los intereses de ambos lados”.



Además, destacó que “estamos extremadamente satisfechos con esta posibilidad, con este proyecto y con todo aquello que Neuquén nos ha presentado en este momento”.



Maia adelantó que “mañana vamos a ir a visitar Vaca Muerta y hoy por la tarde tendremos un encuentro donde discutiremos el proyecto en sí, presentaremos todas las ideas y todas las cuestiones que envuelven un proyecto de esta magnitud”.



Agregó que “estamos trabajando para algo de 30 años, por lo tanto, es estratégico tanto para Neuquén como para el Brasil”. Por último, indicó que “hoy nos damos un plazo de seis meses para montar toda la estructura del proyecto”.



Cabe recordar que este encuentro surgió a partir de la visita a Río de Janeiro en octubre, con motivo de la Offshore Technology Conference (OTC) Brasil 2025, donde el gobernador Rolando Figueroa se reunió con distintos grupos de empresas que mostraron interés en gas de Vaca Muerta.