La falta de una ley que reconozca el rol de los psicólogos sociales en Neuquén volvió al centro del debate. En diálogo con el programa La Primera Mañana de AM550, la psicóloga social Antonia Campos confirmó que el sector impulsa por tercera vez un proyecto para regular la actividad y permitir su inserción en ámbitos clave como hospitales y escuelas.

“Es muy necesario que nos aprueben la ley para poder sumar, acompañar y ayudar a descomprimir el sistema”, sostuvo Campos, al describir el contexto actual atravesado por problemáticas como el consumo problemático, las adicciones y la violencia en distintos puntos de la provincia.

A diferencia del psicólogo clínico, explicó, el rol del psicólogo social está enfocado en el trabajo grupal y comunitario. “Nuestro campo es el grupo, brindamos talleres de promoción y prevención, y podemos trabajar en equipos interdisciplinarios”, detalló.

Sin embargo, la falta de un marco legal limita su intervención en espacios públicos. “Hoy muchos colegas trabajan de manera privada, pero en lugares donde la situación es más crítica, como hospitales o escuelas, no tenemos entrada justamente por no tener una ley que nos regule”, advirtió.

Un reclamo que suma fuerza en toda la provincia

El proyecto ya fue presentado en 2019 y en 2025, pero nunca llegó a ser tratado en la Legislatura. Este 2026 marca un nuevo intento, con una estrategia distinta: sumar el respaldo ciudadano a través de firmas.

“Es la primera vez que nos unimos a nivel provincial para impulsar esto”, destacó Campos. En ese sentido, mencionó que hay movimientos activos en localidades como Aluminé, Zapala, Cutral Co, San Martín de los Andes y Neuquén capital.

La recolección de apoyos se realiza tanto de manera presencial —con puntos como el CETEC en la capital— como digital, a través de un código QR difundido en redes sociales para facilitar una adhesión masiva.

Una profesión sin reconocimiento local

Campos subrayó que la psicología social es una carrera de cuatro años con formación técnica específica, y remarcó que Neuquén es una de las provincias que aún no cuenta con una ley que regule la actividad.

En contraste, jurisdicciones como Río Negro, Tierra del Fuego, Mendoza y Tucumán ya avanzaron en ese sentido, permitiendo la incorporación de estos profesionales en políticas públicas y dispositivos comunitarios.

“Hay muchísimos psicólogos sociales en toda la provincia. Podemos aportar mucho en este contexto, pero necesitamos el reconocimiento legal para hacerlo”, insistió.

Mientras crecen las demandas sociales y los sistemas institucionales muestran signos de saturación, el sector busca abrirse camino con una herramienta que consideran clave: el respaldo de la comunidad para lograr, finalmente, el tratamiento legislativo de una ley postergada.

La entrevista a Antonia Campos en La Primera Mañana: