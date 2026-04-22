En el inicio del jury político contra los fiscales cordobeses Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, la familia Macarrón tomó la palabra para denunciar una actuación negligente y un mal desempeño en la investigación del asesinato de Nora Dalmasso.

Marcelo Macarrón, viudo de la empresaria asesinada, junto a sus hijos Valentina y Facundo, declararon el martes por la tarde en la Legislatura Unicameral de Córdoba, acusando a los procuradores de haberlos responsabilizado injustamente en distintas etapas del proceso judicial. Destacaron que las pruebas finalmente confirmaron que el verdadero culpable fue Roberto Bárzola.

Marcelo expresó que, tras la muerte de su esposa, en lugar de recibir contención, la familia fue señalada como sospechosa: “Cuando ocurrió la muerte, en vez de tomar una conducta de contención familiar como en cualquier lado, actuaron culpando siempre a la familia. Nunca se les iluminó el cerebro para pensar en otras pruebas, y eso que había pruebas suficientes con los parquetistas (Bárzola)”.

Durante su testimonio, Marcelo confrontó al fiscal Di Santo, quien se había quebrado emocionalmente en la sala: “¿Se largó a llorar en esta sala? Es una vergüenza para la provincia. ¿Por qué no lloro 19 años atrás? Hubiese llorado como lloré yo”.

Di Santo ejerció como fiscal entre 2007 y 2015 y fue responsable de ordenar la detención del pintor Gastón Zárate, apodado “El Perejil”, y de Facundo Macarrón. Por su parte, Miralles, fiscal entre 2016 y 2017, investigó la hipótesis de un crimen por encargo, mientras que Pizarro, en funciones desde 2017 a 2019, sospechó que Marcelo Macarrón viajó desde Punta del Este para asesinar a su esposa.

El viudo cuestionó duramente a Pizarro, quien lo llevó a juicio y fue absuelto en 2022: “Se ve que el fiscal ve muchas películas de ciencia ficción. Me trajo de Punta del Este, maté a mi mujer y volví a Punta. Es novelesco”.

Marcelo también relató el impacto que tuvo el proceso judicial en su salud: “Me sometí a un juicio, porque soy inocente. Iba a dar la posibilidad de que siguieran investigando. Eso me provocó graves problemas de salud, cuatro stents en ese período. Sufrí alcoholismo y mi familia me contuvo”.

Reveló que debió internarse en un centro de rehabilitación y aseguró: “Hace cuatro años que no tomo alcohol. Hoy en día trabajo en mi consultorio normal”. Además, destacó el apoyo familiar para superar la crisis: “Hoy, como padre, tengo el orgullo de que mis hijos son exitosos. Con tratamiento psicológico y psiquiátrico, todos pudimos salir adelante”.

“Me arruinaron la juventud y hasta me obligaron a ‘salir del closet’”

Facundo Macarrón, tras la declaración de su padre, relató el sufrimiento personal que le causó la acusación: “Me arruinaron la juventud y hasta me obligaron a ‘salir del closet’”. Denunció que la imputación estuvo teñida de prejuicios por su orientación sexual: “No es fácil ser señalado como un matricida y que se revele mi orientación sexual frente a todo un país. Cuando me imputaron, había un claro condicionamiento a todos los testigos, amigos míos. Se insinuaba que por ser gay uno ‘tiende al delito’. Eso lo dijo un fiscal y su equipo de investigación”.

Facundo también expresó la desconfianza que le generó la investigación: “Fue muy duro, no estaba preparado para contar algo tan personal. Me dejó un trauma, una desconfianza hacia lo que pueden hacer las personas. El poco reparo que pueden llegar a tener para estos temas y la poca protección”.

Por último, Valentina Macarrón intervino de forma virtual para compartir su experiencia con los fiscales que intervinieron en la causa. Sobre Di Santo comentó: “Nosotros le dimos la confianza a Di Santo para que trabajara en casa. Estuvo 10 años con la causa y nunca llegó a la verdad. Jamás hubo pedido de disculpas”.

Juicio contra fiscales por negligencia en caso Dalmasso: declara la familia Macarrón

Respecto a Miralles, recordó la injusticia que sufrió su padre: “Recuerdo ir a la fiscalía. Nos abrimos de corazón y a la semana imputó a mi papá. Sólo porque no estaba en una foto, lo señaló”.

Valentina concluyó con un mensaje esperanzador sobre el trabajo del actual fiscal Pablo Jávega: “En dos años logró encontrar al verdadero culpable, necesitamos que la Justicia esté a la altura”.