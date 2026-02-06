Mientras la isla 132 se deleitaba con la música de Los Berbel, en diálogo con la cobertura exclusiva de Prima Multimedios, en Canal de Noticias 24/7, Yenny Fonfach la Secretaria General de CALF comentó sobre el gran stand de la empresa en el predio, el cual se renueva en cada edición.

Fonfach agradeció la invitación al intendente Mariano Gaido y destacó que el stand de este año está renovado con Calf Renova y Calf Fibra. Explicó que es una experiencia nueva e inmersiva para que todos los que vengan a la Fiesta puedan participar.

Es un stand que mide 12.8x12.8 y que invita al público a involucrarse con juegos y desde lo visual. Además hay sectores para la salud donde toman la presión y personal de enfermería para asistir.

Detalló que tienen cinco puntos de conexión Wifi en todo el predio y además han hecho un trabajo previo con los emprendedores, principalmente con aquellos que están trabajando con el postnet de la empresa o utilizarán la billetera virtual.

"La idea es promocionar la cooperativa que viene hace muchos años acompañando a la gente y a la mayoría de los que participan también que son asociados", enfatizó Fonfach.

Desde las 17 hasta las 22 el público puede visitar el stand e invitan a acercarse con infancias ya que hay juegos infantiles, además de un DJ y demás sorpresas. En el stand se pueden asesorar sobre todos los servicios de Calf y conocer sus propuestas.

"Quizás hace muchos años no se iba a imaginar que la cooperativa tuviera una billetera o energías limpias como Calf Renova, hoy nuestro stand se hizo con 80 paneles, son cosas que a la gente le gusta", agregó la Secretaria.

En cuanto a a la Fiesta, opinó que lo lindo es que es para todos y que los emprendedores puedan vender lo que hacen. "Es abarcativa, es muy amplia y siempre es bueno que todos los vecinos puedan participar", finalizó, en esta primera jornada de la Fiesta de la Confluencia.