La Fiesta de la Confluencia vive uno de sus pasajes más esperados con Luciano Pereyra ya sobre el escenario principal de la Isla 132. Con el show en marcha y miles de personas siguiendo cada canción, la noche neuquina se llena de emoción en un recital que promete marcar a la jornada.

Desde los primeros minutos, el artista mostró su conexión con el público, apoyado en un repertorio que recorre sus grandes éxitos y atraviesa distintos géneros. Las primeras canciones fueron acompañadas por coros masivos, aplausos y celulares en alto, en una postal que refleja el clima especial que se vive en el predio.

La presentación de Luciano Pereyra se da en el marco de una jornada multitudinaria, con la Isla 132 completamente activada y un público que acompaña de manera constante cada propuesta del festival. El show recién comienza, pero ya se perfila como uno de los momentos más emotivos de la Fiesta de la Confluencia.

