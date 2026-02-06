¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 05 de Febrero, Neuquén, Argentina
Fiesta de la Confluencia

Luciano Pereyra encendió la noche y desató una marea de emociones en la Confluencia

El cantante de Luján comenzó su show en el escenario principal y desató uno de los momentos más intensos de la jornada, ante un predio colmado.

Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Jueves, 05 de febrero de 2026 a las 22:55
La Fiesta de la Confluencia vive uno de sus pasajes más esperados con Luciano Pereyra ya sobre el escenario principal de la Isla 132. Con el show en marcha y miles de personas siguiendo cada canción, la noche neuquina se llena de emoción en un recital que promete marcar a la jornada.

Foto (Anahí Cárdena)

Desde los primeros minutos, el artista mostró su conexión con el público, apoyado en un repertorio que recorre sus grandes éxitos y atraviesa distintos géneros. Las primeras canciones fueron acompañadas por coros masivos, aplausos y celulares en alto, en una postal que refleja el clima especial que se vive en el predio.

La presentación de Luciano Pereyra se da en el marco de una jornada multitudinaria, con la Isla 132 completamente activada y un público que acompaña de manera constante cada propuesta del festival. El show recién comienza, pero ya se perfila como uno de los momentos más emotivos de la Fiesta de la Confluencia.

Luciano Pereyra abrió su show y emocionó al público en el escenario principal de la Isla 132.

La Fiesta de la Confluencia se desarrolla con una cobertura especial de Prima Multimedios desde la Isla 132, siguiendo minuto a minuto cada jornada del festival y reflejando el pulso de uno de los eventos culturales más convocantes del país.

