En el marco de la obra en la Avenida Mosconi, y luego de un pedido expreso de los comerciantes en las más de 15 reuniones que se realizaron previo a las primeras intervenciones sobre la ex ruta 22 de Neuquén capital, se dispuso una modificación en la dinámica diaria del estacionamiento en toda la zona lindera la futura gran avenida.

Pensando en el movimiento comercial, y con el objetivo de evitar que las tareas sobre el sector entorpezcan la actividad en la zona se reorganizó el estacionamiento y se dispuso un tope de tiempo para dejar el auto en todo el tramo próximo al proyecto que ya está en marcha.

Cómo será la modalidad de estacionamiento en cercanías a la obra

Como primera medida, y tras la solicitud de los comerciantes, se estableció un máximo de una hora en el radio comprendido entre Alcorta / Perito Moreno y Chile / Montevideo entre Bahía Blanca y Leguizamón, y todas sus perpendiculares.

El tiempo fue acordado con el fin de dinamizar el recambio constante de vehículos y en consecuencia el movimiento comercial, por este motivo no se podrá superar el tiempo de permanencia de 60 minutos. Pasado este lapso se removerán los autos con grúas. El registro del código de cuadra será obligatorio y cumplida la hora, no se puede volver a estacionar en la misma cuadra.

Sobre las colectoras solo se podrá estacionar sobre la margen derecha en sentido de circulación; mientras que sobre la izquierda estará prohibido con el fin de generar movilidad vehicular teniendo en cuenta que la ruta se encuentra cortada por la obra en tramos y los desvíos se generan por Planas / Félix San Martín y Lastra / Perticone.

Además se suman 600 nuevos módulos al cobro de estacionamiento desde este jueves 19 de febrero en el sector que abarca Lastra / Perticone hasta Chile / Montevideo, incluyendo calles perpendiculares.

Por otro lado, también se plantearon modificaciones en lo que es carga y descarga de mercadería. Para apeaje comercial pequeño estarán habilitadas las esquinas en cada cuadra que ya están debidamente delimitadas; y el de grandes dimensiones podrá hacerlo únicamente por la noche entre las 22 y las 7 de la mañana, con previa autorización de tránsito.