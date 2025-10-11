Transportaba astas de ciervo de forma ilegal y dijo que se las habían regalado

Durante un operativo de control realizado este viernes en el Puesto Muelle de Piedra, personal de la Comisaría 28 de Villa La Angostura, junto a efectivos de Gendarmería Nacional, secuestró seis astas de ciervo colorado que eran transportadas sin la documentación correspondiente.

El hallazgo se produjo pasadas las 18, cuando los uniformados inspeccionaron una camioneta y detectaron las estrcuturas óseas del animal en el habitáculo trasero del vehículo.

Al solicitar la guía de caza y los precintos reglamentarios, el conductor manifestó no contar con dichos documentos, alegando que las astas le habían sido entregadas como un obsequio. Frente a la evidente irregularidad, se procedió al secuestro del material y se dio intervención a la Dirección Provincial de Fauna, encargada de definir las actuaciones a seguir en este tipo de casos.

El procedimiento se enmarcó en una jornada de prevención y control vehicular desarrollada durante un fin de semana de alta circulación turística. En total, se identificaron 38 vehículos y se labraron dos infracciones por falta de licencia de conducir, reforzando así las acciones para garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de normativas ambientales.

Desde las fuerzas de seguridad recordaron la importancia de respetar la legislación vigente en materia de caza y transporte de fauna, en pos de la conservación del ecosistema local y la protección de la biodiversidad de la región.