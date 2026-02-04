La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, a través de la Dirección Provincial de Protección Civil, coordinó con éxito un operativo de rescate para un poblador rural que sufrió un accidente en la remota zona del volcán Tromen, ubicada en la jurisdicción de Buta Ranquil. El hombre, que había caído de su caballo, fue hallado en una difícil y aislada área de difícil acceso, lo que complicó las tareas de evacuación.

El incidente se produjo en un sector de la provincia al que solo es posible llegar a pie o a caballo, lo que obligó a las autoridades a implementar un operativo de rescate complejo. A través de una colaboración eficaz entre bomberos, personal del Hospital y la Policía de Buta Ranquil, el accidentado recibió asistencia inicial mientras se coordinaba el traslado hacia un lugar más accesible.

El hombre, quien había quedado gravemente herido tras la caída, logró desplazarse varios metros a pie para dar aviso a su familia, lo que permitió activar el operativo de rescate. Tras ser encontrado consciente, pero con fuertes dolores, los equipos de emergencia trabajaron para estabilizar al paciente en el lugar mientras se organizaba su evacuación.

En un primer momento, se activó el helicóptero de la provincia, un recurso aéreo del Sistema Provincial de Manejo del Fuego que se utiliza en la lucha contra incendios forestales y en situaciones de evacuación sanitaria. Sin embargo, las condiciones climáticas adversas, con intensas ráfagas de viento y malas visibilidad, impidieron que el helicóptero pudiera despegar durante la tarde y la noche.

Mientras tanto, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos coordinó con la Zona Sanitaria III, el Hospital de Chos Malal y el Sistema Provincial de Manejo del Fuego, mientras en el terreno, bomberos y personal de salud permanecían con el paciente, brindando atención continua y monitoreo constante.

Gracias a la mejora de las condiciones meteorológicas en las primeras horas de este miércoles, el helicóptero finalmente pudo despegar y trasladar al paciente al Hospital de Chos Malal, donde fue ingresado para recibir atención médica especializada.