Este sábado se cumple el tercer día consecutivo de búsqueda de Santiago, el adolescente de 17 años que permanece desaparecido desde la tarde del jueves, cuando fue arrastrado por la corriente del río Limay en el sector conocido como La Herradura.

El operativo se mantiene activo desde las 8 hasta las 20, siempre sujeto a las condiciones climáticas, y es llevado adelante por la Unidad de Buceo y Rescate de Bomberos de Neuquén y Río Negro, con el apoyo de Defensa Civil de Plottier y Prefectura Naval Argentina.

La estrategia de rastreo combina búsqueda superficial y subacuática. En los sectores donde la corriente lo permite, cuatro buzos especializados se sumergen para inspeccionar el fondo del río, alcanzando profundidades de hasta 8 metros. En los tramos donde la fuerza del agua impide el buceo, las tareas continúan desde las embarcaciones, señalando cada punto como zona de interés para futuras intervenciones.

El recorrido bajo monitoreo se extiende desde el sitio donde Santiago fue visto por última vez hasta la zona de calle Obrero Argentino, en la ciudad de Neuquén, utilizada como punto de embarque de las unidades que participan del rastrillaje.

Con dos jornadas completas de rastrillaje ya realizadas y sin resultados positivos, las autoridades sostienen el operativo con el mismo equipo y recursos técnicos, mientras se renueva la expectativa de dar con el adolescente en el transcurso de esta tercera jornada de búsqueda.