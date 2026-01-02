Un adolescente de 17 años permanece desaparecido desde la tarde de este jueves luego de ingresar al río Limay, en la zona de La Herradura. Desde la Unidad de Buceo y Rescate de Bomberos de Neuquén y Río Negro explicaron a Mejor Informado que el operativo se desarrolla desde las 8 hasta las 20, siempre y cuando las condiciones climáticas permitan llevar a cabo las tareas.

Los trabajos implican una búsqueda tanto superficial como subacuática. Los puntos en los que el río lo permite, cuatro buzos de la unidad se sumergen para realizar las tareas. Destacaron que se llegó a una profundidad máxima de 8 metros.

En aquellos lugares donde la correntada no permite bucear, se realiza la búsqueda en la superficie y se deja marcado como zona de interés, tal lo informado desde el cuerpo de bomberos. El tramo que se abarca va desde el lugar de la desaparición, en el sector conocido como La Herradura, hasta la calle Obrero Argentino en la capital neuquina, que es el punto utilizado para embarcar.

La familia recibe asistencia mientras sigue la búsqueda

Personal de la Comisaría Nº46 brinda contención a familiares del adolescente. Ellos habían llegado junto al menor desde la ciudad de Neuquén, específicamente desde el barrio Cuenca XVI, para pasar el día este jueves en medio de la intensa ola de calor. En un momento, el joven se arrojó al agua acompañado por otro muchacho, quien logró salir, pero el menor desapareció de la superficie.

Desde Bomberos Voluntarios indicaron que guardavidas se encontraban en la zona, pese a no tratarse de un balneario habilitado, y que intentaron intervenir desde un primer momento. Sin embargo, la fuerte correntada del río Limay impidió cualquier maniobra de rescate.

Los trabajos se planifican para comenzar nuevamente este sábado a las 8 de la mañana. Además de la embarcación de bomberos, trabaja también una de Defensa Civil de Plottier y otra de Prefectura Naval Argentina.