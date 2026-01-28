Durante la tarde del martes, personal de la Comisaría 44° de Villa Manzano detuvo en la localidad de San Patricio del Chañar a un joven que protagonizó una impactante persecución policial de casi 16 kilómetros, a bordo de una motocicleta que presentaba pedido de secuestro por robo y adulteración de chasis y motor.

El procedimiento inició a la altura del dique de Barda del Medio, cuando efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) detectaron a una persona circulando en una motocicleta en actitud sospechosa, realizando maniobras zigzagueantes y a exceso de velocidad.

Al intentar identificarlo mediante señales sonoras y lumínicas, el conductor no respondió y aceleró la marcha, iniciando la huida por la Ruta Nacional 151, para luego continuar por Ruta Provincial 69, en dirección a Villa Manzano.

Durante el operativo, personal de la localidad de Cinco Saltos que se encontraba realizando tareas preventivas en jurisdicción de Campo Grande fue alertado de la persecución, lo que permitió coordinar acciones con distintas unidades policiales.

Minutos más tarde, un móvil de la Comisaría 44° logró divisar al sospechoso, quien circulaba a velocidades superiores a los 160 kilómetros por hora. El seguimiento continuó por varios kilómetros hasta ingresar a la localidad de San Patricio del Chañar, donde finalmente fue interceptado y detenido.

Intervino en el hecho la Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos, que dispuso el secuestro del rodado y el traslado del joven a la Comisaría 44°. Allí quedó a disposición de la Justicia para ser imputado por los delitos de encubrimiento, adulteración y resistencia a la autoridad.