Benjamín Graffigna, convocado a concentración de Los Leoncitos

El nativo de Chos Malal Benjamín Graffigna recibió una nueva convocatoria para integrar una concentración nacional con Los Leoncitos, la selección argentina juvenil de hockey masculino.

El neuquino viajará este martes a Buenos Aires y permanecerá trabajando en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) en el barrio de Núñez, hasta el martes 10 del corriente, en un exigente cronograma que incluye dos etapas consecutivas.

La primera concentración se extenderá hasta el viernes. Luego, el jugador permanecerá el fin de semana en la capital del país y, sin regresar a Neuquén, iniciará una segunda etapa de entrenamientos que completará un total de diez días de trabajo junto al combinado nacional.

Antes de sumarse a la selección, el arquero tuvo actividad con Independiente de Neuquén. El jueves pasado viajó con el equipo a Bahía Blanca para disputar un torneo y regresó el domingo a la provincia. El lunes por la noche descansará en Neuquén y el martes por la mañana, en el primer vuelo emprenderá el viaje rumbo a Buenos Aires para ponerse a disposición del cuerpo técnico nacional.

La nueva citación ratifica el gran presente deportivo de Graffigna,, que continúa consolidándose en el proceso formativo de Los Leoncitos y representando a Neuquén en el plano nacional.

Benjamín Graffigna en la anterior concentración en Capital Federal

No es el primer llamado a una concentración que recibe. En febrero, la Confederación Argentina de Hockey (CAH), en el marco de un proceso federal de captación de talentos que se desarrolla en todo el país, ya lo había citado. El camino comenzó a mediados del año pasado, cuando se pusieron en marcha una serie de evaluaciones regionales.

En ese proceso, el del norte de la provincia de Neuquén participó de distintas instancias en La Pampa y Trelew, donde logró destacarse entre jugadores de diversas provincias. Posteriormente, llegó la citación al CENARD, donde en las primeras concentraciones fue el único representante de la provincia de Neuquén.

En ese momento, Graffigna competía en la categoría Sub-16. Actualmente tiene 17 años, nació el 18 de febrero de 2009, tras mostrar una evolución sostenida, fue nuevamente convocado, esta vez para una concentración de Los Leoncitos, la selección nacional Sub-21, un salto clave en su proyección deportiva.

Según trascendió, el cuerpo técnico evaluará rendimientos de cara a futuras competencias internacionales, entre ellas un Panamericano que se disputaría en abril en Chile.