En el cierre de la jornada de lunes, River empató 1-1 con Independiente Rivadavia de Mendoza en el Estadio Malvinas Argentinas, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026. Luego de despedir a Marcelo Gallardo en el Monumental con un triunfo ante Banfield y mientras espera por la llegada de Eduardo Coudet, el Millonario perdía frente al líder de la Zona B y terminó sacando un empate que el arquero Santiago Beltrán sostuvo con una gran atajada en el final. El elenco dirigido esta noche por Marcelo Escudero volvió a quedar en el debe desde el juego mientras que los mendocinos se mantienen en la cima del grupo.

En la primera parte los goles llegaron de cada equipo llegaron cuando el rival parecía dominar las acciones. Luego de un arranque de River con la iniciativa, un gran zurdazo de afuera del área de Gonzalo Ríos estableció el 1-0 inicial para la Lepra mendocina, que de a poco fue creciendo y tuvo un par de ocasiones importantes, la más clara un cabezazo de José Florentín que el arquero Santiago Beltrán tapó con solvencia. En aquel momento, el Millonario encontró la igualdad con un centro de Ian Subiabre que Gonzalo Montiel conectó de cabeza para devolver al encuentro a los de Núñez.

Subiabre dio la asistencia del gol y zafó de la roja en el segundo tiempo. (Foto: Olé)

En un segundo tiempo lleno de imprecisiones donde no pasó demasiado, Subiabre la sacó barata luego de un planchazo por el que debió haber visto la tarjeta roja, en tanto que en el final Independiente Rivadavia tuvo la ocasión más clara para llevarse el partido: Beltrán tapó de gran forma el cabezazo de José Florentín y evitó otra derrota de un Millonario que luego de un primer tiempo aceptable no encontró los caminos y continúa en la senda de la irregularidad. Para el Azul del Parque el punto suma y lo sostiene como puntero de la Zona B, con 17 puntos, a la espera de lo que mañana haga Belgrano ante Huracán.

Independiente Rivadavia 1-1 River, los goles

El local fue el que encontró la apertura del marcador con una inspiración individual de Ríos, quien luego de un córner de Sebastián Villa que fue rechazado por la defensa de River ejecutó un zurdazo de primera y de aire que sorprendió a Beltrán por el primer poste y desató el grito desaforado de los hinchas locales en el Malvinas Argentinas.

Cerca del descanso, una combinación por la derecha le iba a otorgar la igualdad al Millonario en un momento álgido y sufrido del partido. Sebastián Driussi la abrió para Subiabre y el juvenil puso un centro de primera que Montiel, que se había mandado al ataque, cabeceó en posición de delantero venciendo al arquero Nicolás Bolcato para restablecer la paridad.

¿Era roja para Subiabre?

La polémica de la noche se dio promediando el segundo tiempo, cuando Subiabre fue a disputar una pelota dividida con Diego Crego y le dejó la plancha sobre la tibia izquierda. A pesar de que el VAR revisó la jugada y parecía que el chubutense iba a ser expulsado, finalmente el árbitro Facundo Tello decidió dejar la jugada solamente en una tarjeta amarilla. Minutos después, Escudero reemplazó al juvenil.

Formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fenández; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Ian Subiabre, Joaquín Freitas, Tomás Galván y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Escudero.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: José Carreras

Estadio: Malvinas Argentinas.

La previa

El triunfo ante Banfield por 3-1 le sirvió al elenco de Núñez para cortar su mala racha de tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura. El siguiente desafío, ya con el interinato de Escudero, será mantener la senda de la victoria contra el puntero del campeonato, mientras se espera la llegada del Chacho Coudet como nuevo técnico.

En cuanto al equipo, casi todos los nombres que enfrentaron al Taladro se repetirán, con excepción de uno. El neuquino Marcos Acuña, uno de los más cuestionados tras la ida de Gallardo, ingresará al equipo en lugar del juvenil Facundo González. Dentro de los puestos de playoffs de la Zona B (marcha quinto con 10 unidades), La Banda tiene el objetivo de afirmarse y dejar atrás el pobre arranque de campeonato vivido.

Acuña vuelve al once tras la polémica post salida de Gallardo.

Por su parte, el elenco dirigido por Alfredo Berti tuvo un comienzo casi inmejorable en el campeonato, con cinco victorias, un empate y una sola derrota en siete partidos jugados, que lo catapultaron hasta lo más alto tanto de la Zona B como de la tabla anual. El entrenador, que tendrá como novedad el regreso de Alex Arce a la convocatoria tras fracturarse la clavícula, repetiría equipo por tercera vez seguida. En pos de seguir sumando, la Lepra mendocina afronta un histórico año en el que jugará la Copa Libertadores por primera vez en su historia.

El colombiano Villa, la figura rutilante de La Lepra mendocina

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en octubre del año pasado, por la semifinal de la Copa Argentina. En dicho encuentro empataron 0-0 y fue el Azul del Parque el que logró avanzar en la tanda de penales, con Villa definiendo la serie y certificando su buena racha contra River. Más adelante, el cuadro mendocino terminó levantando el trofeo de la competencia más federal del país.