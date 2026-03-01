Daniela Rucci: "Estos anuncios llegan muy bien a nuestras localidades"

Tras el discurso de apertura de sesiones ordinarias del gobernador Rolando Figueroa, que se extendió casi dos horas, los diputados y legisladores presentes brindaron su opinión tras oír los anuncios y el repaso de la gestión que hizo el mandatario.

La diputada provincial Daniela Rucci, del Movimiento Popular Neuquino, manifestó en diálogo con los medios locales al finalizar el discurso que, en cuanto a la capacitación y formación, el Sindicato de Petroleros viene trabajando hace mucho para mejorar, junto a los municipios.

"Cada vez nos piden más formación, hoy estamos a la altura de las circunstancias y entendimos que tiene que ser con articulación privada. Seguro este va a ser un gran año, sabemos que se amplían las posibilidades de trabajo", aseguró.

En cuanto a los servicios, opinó que el gas es una necesidad fundamental y una deuda histórica que mantienen con Rincón de los Sauces y Añelo. "Estos anuncios del gobernador lo vemos con muy buenos ojos y llegan muy bien a nuestras localidades", agregó.

Rucci afirmó que la reforma laboral llegó con mucha "tristeza" y que esperaban que la representación neuquina en el Congreso fuera la voz de los trabajadores. "El gobierno avanza en reformar y avasallar los derechos de los trabajadores", expresó.

También adelantó que desde su espacio continuarán construyendo para tener voz en los espacios políticos donde se toman estas decisiones que afectan al sector trabajador.

El discurso de apertura de sesiones

El gobernador Figueroa realizó un repaso de lo que ya se ha hecho durante su gestión pero también habló del futuro. Abordó tanto el tema educación como salud, deporte, infraestructura, salud mental, agua, industria hidrocarburífera, seguridad, entre más puntos.

El discurso estuvo dividido en cuatro secciones: "de dónde venimos, la presencia del Estado, la relación entre el Estado y los privados y por último, la idea del futuro."

Con esto quedó oficialmente inaugurada la temporada de sesiones ordinarias 2026.