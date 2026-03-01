Figueroa anunció que Neuquén tendrá el primer natatorio olímpico de la región

Durante el acto apertura del nuevo período de sesiones ordinarias en la Legislatura Provincial, el gobernador Rolando Figueroa anunció que se construirá el primer natatorio olímpico de la región, una obra que se realizará en la Ciudad Deportiva de Neuquén.

“Nuestra política deportiva y comunitaria no es una suma de obras aisladas, sino un proyecto integral de desarrollo territorial, inclusión y cohesión social”, destacó el gobernador. “En ese mismo camino, hoy quiero anunciar una decisión histórica para Neuquén y para toda la Patagonia. Junto a la ciudad de Neuquén vamos a construir, en la Ciudad Deportiva, el primer natatorio olímpico de la región: un complejo de 7.600 metros cuadrados, con una pileta olímpica de 25 por 50 metros y una pileta semiolímpica de 12,50 por 25 metros”, detalló.

Figueroa aseguró que la obra “nos posiciona en el más alto nivel del deporte, pero es mucho más que alto rendimiento. Somos una provincia de ríos y lagos: aprender a nadar es seguridad, es prevención, es salvar vidas”.

En la misma línea, anunció la construcción en San Martín de los Andes una pileta semiolímpica cubierta y climatizada, y el inicio del proyecto para ejecutar una pileta en Zapala y otra en Plaza Huincul, que serán cofinanciadas junto a los municipios.

“Todo esto forma parte de un Plan Provincial de Natatorios que estamos diseñando para garantizar, en los próximos años, al menos un natatorio cubierto en cada una de las siete regiones”, anticipó.

Figueroa detalló además que se están construyendo gimnasios en los nuevos edificios escolares y siete nuevos espacios comunitarios y deportivos en Las Coloradas, Coyuco Cochico, Moquehue, Huinganco, Los Guañacos, Andacollo y Villa del Nahueve.

Se trata de obras que sumarán más de 7.700 metros cuadrados de nueva infraestructura pública destinada al deporte, la cultura y el encuentro comunitario. Se encuentran en ejecución con distintos grados de avance, con una inversión estimada de 31.000 millones de pesos.