Lejos del ruido y del ritmo urbano, Carola del Bianco construyó su vida en el sur. Desde fines de los años 90 vive en Villa La Angostura junto a Francisco “Paquito” Mayorga, en una propiedad ubicada a orillas de un lago y rodeada de bosque patagónico. La casa no es solo un escenario: es parte central de su identidad y de su rutina diaria.

El terreno combina huerta, granja y amplios espacios abiertos que marcan el pulso cotidiano. En las imágenes que comparte Carola del Bianco en redes sociales se la ve cosechando verduras, revisando canteros de madera rústica o recorriendo la pequeña granja con gallinas. No se trata de una puesta estética aislada, sino de un sistema integrado a su forma de vida.

El jardín funciona como un espacio vivo que cambia con las estaciones. Hay flores, cultivos y senderos que conectan distintos sectores del terreno. Las postales incluyen el lago de fondo y el bosque extendiéndose hasta donde alcanza la vista. Esa integración con el entorno es uno de los rasgos más definidos del lugar.

En el interior, la casa está construida principalmente con maderas patagónicas en tonos cálidos. El arrayán y otras variedades locales aportan textura y profundidad a los ambientes. El living tiene como punto central un hogar encendido que ordena la circulación y se convierte en punto de encuentro durante los meses fríos.

Las paredes en tonos verdes dialogan con el paisaje exterior y refuerzan la continuidad visual con el bosque. El diseño no busca romper con el entorno sino acompañarlo. La estructura combina rusticidad con detalles de impronta industrial en luminarias y herrajes, logrando un equilibrio entre tradición y modernidad.

La cocina ocupa un lugar protagónico dentro de la casa. Amplia y funcional, vuelve a tener la madera como eje estético. Allí Carola del Bianco suele preparar recetas con productos recién cosechados, compartiendo escenas que mezclan lo doméstico con lo natural. Es un espacio de trabajo, pero también de reunión.

Al aire libre, mesas largas de madera, bancos hechos con troncos y comidas al sol completan la experiencia. El paisaje no es decorado, es parte del día a día. En esa elección de vida, Carola del Bianco refleja una búsqueda clara: menos artificio y más conexión con lo esencial.