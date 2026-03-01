El tránsito avanzaba como cualquier otra tarde hasta que un roce cambió el clima por completo. Dani La Chepi quedó involucrada en un accidente en Vicente López y, en cuestión de segundos, pasó de manejar tranquila a estar en el centro de una escena cargada de tensión. La discusión quedó registrada y el video empezó a circular con rapidez.

La reconstrucción del episodio se dio en LAM, donde detallaron cómo habría sido la maniobra previa al impacto. Según relataron al aire, “Ella venía tranquila por la avenida, el auto blanco hizo una maniobra, se tocan (los autos) y ella baja hecha una furia”. El contacto entre los vehículos no habría sido de gravedad, pero la reacción de Dani La Chepi fue inmediata.

En las imágenes se la observa descender del auto sin dudarlo. Camina nerviosa, gesticula, señala y va de un lado a otro mientras el otro conductor permanece en la escena. El tránsito comienza a acumularse detrás de los vehículos detenidos y la situación escala ante la mirada de terceros.

La tensión alcanza su punto máximo cuando se escucha el grito: “Pará, la con... de tu madre”. La frase, captada con claridad, marcó el tono del intercambio. No se trató de un diálogo tranquilo para resolver un roce menor, sino de un cruce frontal en plena vía pública.

Con el correr de los minutos, llegaron efectivos policiales para ordenar la escena y mediar entre las partes. Según se comentó en el programa, la discusión se habría extendido cerca de 20 minutos antes de que la situación comenzara a descomprimirse. El malestar no se disipó rápido.

El episodio no terminó en la calle. Denise Dumas contó que Dani La Chepi asistió luego a sus compromisos laborales todavía impactada por lo ocurrido. La tensión seguía presente y el enojo era evidente. Más allá de los daños materiales, el sacudón fue emocional.

El choque fue leve, pero la reacción quedó expuesta. En tiempos donde todo puede grabarse, una discusión de tránsito se transforma en contenido viral en cuestión de minutos. Esta vez, la escena tuvo nombre propio y una frase que terminó replicándose más que el propio accidente.