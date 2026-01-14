Un incidente que generó alarma y momentos de tensión tuvo lugar ayer a la tarde en el cruce de Juan B. Justo y Avenida Argentina, en la capital neuquina, cuando vecinos advirtieron que una perrita había quedado encerrada dentro de una camioneta Ford Ranger bajo un calor extremo.

Pasadas las 18, la temperatura en la ciudad alcanzaba los 35 grados a la sombra, y según los testimonios de los testigos, el animal llevaba aproximadamente una hora atrapado en el vehículo. Las personas que se encontraban en el lugar no dudaron en llamar a la policía y alertar sobre el grave peligro al que estaba sometida la perra, de aproximadamente 10 años de edad.

El ambiente se tornó tenso cuando el conductor de la camioneta llegó al lugar y comenzó a discutir con los vecinos y las autoridades. En un momento de la confrontación, el hombre abrió la puerta trasera del vehículo, lo que permitió que el animal saliera de forma desesperada. La perra se quedó junto a su dueño, quien intentaba justificarse, asegurando que había dejado las ventanillas abiertas y un parasol en el vehículo para proteger a la mascota del calor.

Sin embargo, los testigos y el personal municipal fueron firmes al aclarar que, sin importar si había sombra o no, el calor extremo del vehículo representaba un grave riesgo para la salud del animal. "El grado de calor es mucho", expresó uno de los agentes de la municipalidad, que llegó al lugar para labrar una infracción por maltrato animal.

La versión del conductor fue que las personas que se reunieron en el lugar habían puesto nerviosa a la perra y que su intención había sido protegerla dejándola en la camioneta con la ventanilla abierta. Sin embargo, este argumento no convenció a los presentes, quienes grabaron el intercambio con las autoridades y documentaron la situación. En las grabaciones se puede observar al conductor discutiendo con el personal municipal, quien intentaba explicarle el peligro de dejar a un animal encerrado en un vehículo bajo tales condiciones climáticas.

La situación fue tan tensa que tuvo que intervenir un oficial de policía para asegurar que se pudiera realizar la contravención. La infracción fue finalmente formalizada a las 19.

Tras la intervención de un veterinario, se constató que la perra presentaba síntomas de hipertermia, con una temperatura corporal de 39,5 grados, en un día en que la temperatura ambiente era de 35 grados. La evaluación médica concluyó que el animal estuvo expuesto a un riesgo considerable debido a la temperatura elevada dentro de la camioneta.

El dueño de la mascota declaró que había dejado a la perra dentro del vehículo mientras realizaba una compra en una farmacia cercana. Sin embargo, la contravención quedó registrada y se estableció que el animal estuvo encerrado durante aproximadamente una hora.

Una vecina que fue testigo de la situación relató la angustia que vivió al ver a la perra en esas condiciones. "Me tocó ser testigo de una situación angustiante para quienes amamos a los animales. 35 grados y una perrita de 10 años encerrada en una camioneta con los vidrios cerrados. Cuando la sacaron, tenía 39,5 de temperatura. Hubo momentos de mucha tensión, y la policía también se mostró impotente ante la situación. Nos dijeron que solo se podía romper el vidrio si la perrita empezaba a desvanecerse", explicó la vecina, quien grabó varios videos del incidente.