HBO Max ha decidido redoblar su apuesta por el universo de “Game of Thrones” con el lanzamiento de “El Caballero de los Siete Reinos” (A Knight of the Seven Kingdoms), la nueva producción que expande la mitología creada por George R.R. Martin, que viene siendo un verdadero éxito.

Tras un inicio que capturó la atención de la audiencia global, la serie ya cuenta con sus cuatro primeros episodios disponibles en la plataforma. La novedad fue que cuarto capítulo no sale este domingo, sino que cambio de día y se adelantó al viernes, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Ahora la duda de los suscriptores pasa por saber cuánto tienen que esperar para ver cómo continúa la acción con el quinto capítulo.

Cuándo se estrena “El caballero de los Siete Reinos”, capítulo 5

Para su estreno, la plataforma de streaming lanzó en simultáneo el primer episodio a las 22 (ET) por lo que en la Argentina estuvo disponible desde las 0 horas (es decir, en la madrugada del lunes 19 de enero). Para el segundo episodio, decidió adelantar 1 minuto su estreno, para que se mantenga dentro del mismo domingo: de esta manera, estuvo disponible desde las 23.59 horas de la Argentina.

Para su tercera entrega, la plataforma volvió a su idea original y el capítulo estará listo para su reproducción desde las 0 horas del lunes 2 de febrero; mientras que el cuarto se adelantó al viernes 6 de febrero debido a que el domingo es el Super Bowl.

De esta manera, los fanáticos ahora deberán esperar hasta el domingo 15 de febrero para el lanzamiento del quinto capítulo.

Cómo es “El caballero de los Siete Reinos”

Esta ficción se posiciona como el segundo spin-off oficial de la franquicia, sumándose al éxito de “House of the Dragon”. A diferencia de su predecesora, que se centra en las disputas internas de la Casa Targaryen, esta historia se basa en las novelas cortas conocidas como los "Cuentos de Dunk y Egg".

La narrativa se sitúa aproximadamente un siglo antes de los eventos de la serie original, siguiendo las aventuras de un caballero errante, Ser Duncan el Alto, y su joven e inusual escudero, Egg, en un Poniente donde la dinastía de los dragones todavía ostenta el Trono de Hierro.

La producción busca ofrecer un tono más íntimo y aventurero, alejándose momentáneamente de las grandes batallas a escala épica para centrarse en el desarrollo de sus protagonistas y la exploración del reino bajo una luz diferente.