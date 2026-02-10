El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó on bloquear la apertura de un nuevo puente que une su país y Canadá, en un contexto de las crecientes tensiones entre ambos vecinos norteamericanos. "No permitiré que este puente se abra hasta que Estados Unidos reciba una compensación completa por todo lo que les hemos dado y, además, lo que es más importante, hasta que Canadá trate a Estados Unidos con la justicia y el respeto que merecemos", escribió Trump en su red Truth Social.

"Con todo lo que les hemos dado, deberíamos poseer, quizás, al menos la mitad de este activo. Los ingresos generados gracias al mercado estadounidense serán astronómicos", profundizó Trump, a la vez que añadió que planea "iniciar las negociaciones (relacionadas) de inmediato".

Aunque Trump no mencionó el nombre del puente en su publicación parecía referirse al puente internacional Gordie Howe, una infraestructura de seis carriles que conectará Windsor, Ontario (Canadá) con Detroit, Michigan (Estados Unidos).

La construcción del puente comenzó en 2018 y está previsto que se abra a comienzos de este año, mientras que el proyecto, con un costo estimado de 4.700 millones de dólares estadounidenses, está siendo financiado y supervisado por el Gobierno canadiense, según informó ABC News.

