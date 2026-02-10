Un hecho de robo en grado de cuasiflagrancia fue esclarecido en la tarde del lunes en Lamarque, con la detención de dos personas tras un rápido accionar policial y la colaboración de vecinos. El procedimiento se inició alrededor de las 15:45 horas, cuando un llamado telefónico alertó a la Comisaría 17 sobre un posible robo en una vivienda ubicada en avenida Sarmiento al 1.500.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el propietario del inmueble, quien manifestó que desconocidos habían forzado la cadena del portón de madera e ingresado a la vivienda. Del interior se habían llevado diversos elementos, entre ellos un bidet, una mochila de baño, una llave cruz y alimentos no perecederos.

Una ronda de consulta a vecinos permitió aportar datos relevantes respecto del paradero de los presuntos autores, tratándose de un hombre y una mujer que se habían ocultado en una casa cercana. Los propios vecinos rodearon el lugar y, al llegar la policía, el dueño de casa autorizó el ingreso de la fuerza de seguridad.

En el interior se encontraban el hombre y la mujer, de 36 y 30 años respectivamente, sindicados como los presuntos autores. En la requisa se hallaron los elementos robados tanto dentro de la vivienda como en el patio, lo que permitió confirmar la autoría del hecho.

El fiscal en turno dispuso que ambas personas quedaran detenidas, mientras se continúa con las actuaciones judiciales correspondientes. El procedimiento fue destacado por la fuerza de seguridad, que subrayó la importancia de la colaboración vecinal para esclarecer el hecho en pocos minutos.

La intervención rápida evitó que los elementos sustraídos fueran trasladados a otro lugar y permitió que el propietario recuperara sus pertenencias. El caso será elevado a la Justicia para determinar la responsabilidad penal de los detenidos y avanzar en el proceso judicial.