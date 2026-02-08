¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 07 de Febrero, Neuquén, Argentina
Familias y amigos protagonizaron el día

¿Viniste a la noche de rock de la Fiesta de la Confluencia? ¡Buscate en las fotos!

El predio estuvo colmado con amantes del rock, grupos de amigos y familia que hicieron pogo hasta la medianoche. Este domingo es la última jornada.

Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Sabado, 07 de febrero de 2026 a las 23:48
Fotos Anahí Cárdena.

Llegó el fin de otra noche de la Fiesta Nacional de la Confluencia en Neuquén. La noche del sábado coronó con No Te Va A Gustar y tuvo una grilla fuertemente marcada por el rock. El domingo continuará con shows de Trueno, Dillom, La Joaqui, entre otros.

El público colapsó el predio y se vivió una noche entre amigos y familia que llegaron desde temprano para disfrutar de los artistas nacionales e internacionales. Si viniste a la Fiesta buscate en las fotos y mirá lo que dejó el tercer día:

Fotos Anahí Cárdena.

 

Desde la Isla 132, Prima Multimedios acompaña minuto a minuto el desarrollo de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026, con una cobertura especial que incluye información en tiempo real, imágenes, videos y todo lo que deja cada show de uno de los eventos culturales más importantes del país.

