Llegó el fin de otra noche de la Fiesta Nacional de la Confluencia en Neuquén. La noche del sábado coronó con No Te Va A Gustar y tuvo una grilla fuertemente marcada por el rock. El domingo continuará con shows de Trueno, Dillom, La Joaqui, entre otros.

El público colapsó el predio y se vivió una noche entre amigos y familia que llegaron desde temprano para disfrutar de los artistas nacionales e internacionales. Si viniste a la Fiesta buscate en las fotos y mirá lo que dejó el tercer día:

Fotos Anahí Cárdena.

Desde la Isla 132, Prima Multimedios acompaña minuto a minuto el desarrollo de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026, con una cobertura especial que incluye información en tiempo real, imágenes, videos y todo lo que deja cada show de uno de los eventos culturales más importantes del país.