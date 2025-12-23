El ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano realizó una nueva entrega de certificados a 116 personas que finalizaron capacitaciones laborales en articulación con instituciones educativas, organizaciones sociales y entidades sindicales.

La actividad, a través de Emplea Neuquén, tuvo como objetivo fortalecer la formación para el empleo y acompañar la inserción laboral en sectores estratégicos de la provincia.

Las propuestas formativas se desarrollaron de manera presencial y abarcaron áreas vinculadas a la tecnología, la logística, los servicios, la electricidad, la cerrajería y el sector energético.

El secretario de Trabajo, Pablo Castillo, señaló que:

“El trabajo articulado entre el Estado, las instituciones formadoras y las organizaciones del sector productivo y sindical, es una herramienta clave para generar empleo genuino y acompañar el desarrollo de las y los trabajadores neuquinos”.

En total, 116 personas culminaron las formaciones que fueron llevadas adelante a través de tres unidades de capacitación.

Por un lado, el Instituto Panamericano de Estudios Superiores (IPES) certificó a 34 personas que completaron formaciones en Desarrollo de Sitios Web y WordPress, Análisis de Datos Operativos y Gestión de Almacenes, Logística y Transporte.

A través de la Fundación Potenciar, 40 personas finalizaron capacitaciones vinculadas al sector energético como Ayudante de Operador de Coiled Tubing y Auxiliar de Producción de Pozos.

Por último, mediante el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontales (SUTERH), 33 personas completaron los cursos de Instalador Electricista y Cerrajería Básica Domiciliaria.

Del acto participaron autoridades provinciales y referentes de las instituciones capacitadoras, entre ellos la rectora del Instituto Panamericano de Estudios Superiores (IPES), Gabriela María Sacco; la directora del IPES, Paula Cirer; la referente de la Fundación Potenciar, Silvia Stiep; el secretario general del SUTERH, Juan Pablo Cid Pacheco y el coordinador de Capacitación del sindicato, Julio Cofre.