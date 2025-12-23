¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 23 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Emplea Neuquén: más de 100 personas se certificaron en capacitaciones laborales

Los participantes se capacitaron en áreas de tecnología, logística, servicios. El sistema de Empleo Neuquino tiene como meta mejorar las condiciones de empleabilidad de las y los neuquinos.

Por Redacción

Martes, 23 de diciembre de 2025 a las 14:14
El ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano realizó una nueva entrega de certificados a 116 personas que finalizaron capacitaciones laborales en articulación con instituciones educativas, organizaciones sociales y entidades sindicales.

La actividad, a través de Emplea Neuquén, tuvo como objetivo fortalecer la formación para el empleo y acompañar la inserción laboral en sectores estratégicos de la provincia.

Las propuestas formativas se desarrollaron de manera presencial y abarcaron áreas vinculadas a la tecnología, la logística, los servicios, la electricidad, la cerrajería y el sector energético.

El secretario de Trabajo, Pablo Castillo, señaló que:

“El trabajo articulado entre el Estado, las instituciones formadoras y las organizaciones del sector productivo y sindical, es una herramienta clave para generar empleo genuino y acompañar el desarrollo de las y los trabajadores neuquinos”.

En total, 116 personas culminaron las formaciones que fueron llevadas adelante a través de tres unidades de capacitación.

Por un lado, el Instituto Panamericano de Estudios Superiores (IPES) certificó a 34 personas que completaron formaciones en Desarrollo de Sitios Web y WordPress, Análisis de Datos Operativos y Gestión de Almacenes, Logística y Transporte.

A través de la Fundación Potenciar, 40 personas finalizaron capacitaciones vinculadas al sector energético como Ayudante de Operador de Coiled Tubing y Auxiliar de Producción de Pozos.

Por último, mediante el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontales (SUTERH), 33 personas completaron los cursos de Instalador Electricista y Cerrajería Básica Domiciliaria.

Del acto participaron autoridades provinciales y referentes de las instituciones capacitadoras, entre ellos la rectora del Instituto Panamericano de Estudios Superiores (IPES), Gabriela María Sacco; la directora del IPES, Paula Cirer; la referente de la Fundación Potenciar, Silvia Stiep; el secretario general del SUTERH, Juan Pablo Cid Pacheco y el coordinador de Capacitación del sindicato, Julio Cofre.

