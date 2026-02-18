Con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, se llevó a cabo hoy el acto de apertura de sobres de la licitación para la construcción del nuevo edificio del CPEM Z1. La obra tiene un presupuesto de 7.321.903.449 pesos y se construirá en las calles Los Pingüinos y Los Loros, con una superficie de 2.238,94 metros cuadrados y un plazo de ejecución de 15 meses.

El nuevo edificio estará conformado por un área pedagógica (10 aulas, una biblioteca, un aula de informática, un laboratorio de ciencias naturales, y un aula taller); un Área de Gobierno y Administración (una sala docente, una dirección, una vicedirección, una secretaría, dos asesorías pedagógicas, tres salas de articulación, dos preceptorías y un centro de estudiantes); y un área exterior conformada por dos playones equipados, dos portales de acceso y dos senderos peatonales.

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, destacó: “Este es un paso más en la consolidación del desarrollo de la infraestructura educativa en la ciudad de Neuquén, donde el gobierno provincial está invirtiendo más de cien mil millones de pesos, interviniendo con obras en salud, educación, seguridad, deportes, cultura. Además, estamos ampliando la EPET N° 17, el mes que viene vamos a adjudicar la nueva EPET N° 27 (de más de cinco mil metros cuadrados), saldando una deuda histórica con la ciudad y el desarrollo de la educación técnica”.

Bertoldi resaltó también que el gobierno provincial está invirtiendo recursos en la ampliación de la Comisaría Cuarta y el Hospital Castro Rendón, lo que representa una “inversión histórica en la ciudad y en la provincia”. Asimismo, enfatizó que “esto no sucede en ninguna otra parte del país. A las mencionadas obras hay que agregarle que la provincia está invirtiendo otros cien mil millones de pesos, que están destinados a infraestructura vial vinculada a la capital provincial y a la Región Confluencia”.

“Estas obras se están haciendo con fondos de todos los neuquinos y neuquinas, a partir de la decisión política que toma el gobernador Rolando Figueroa de invertir en infraestructura y del ordenamiento que se está llevando a cabo de las cuentas provinciales”, agregó Bertoldi, quien señaló que el proyecto fue diseñado con el equipo técnico de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE).

Por su parte, el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido agradeció al gobernador por la decisión adoptada. “El oeste de la ciudad de Neuquén es el sector de mayor crecimiento poblacional, por lo que resulta vital apostar y acompañar a la educación en esa zona de la ciudad. El sueño de tener un CPEM en el oeste capitalino se va a hacer realidad”, dijo y resaltó: “Mientras en el país no se genera un metro de asfalto, ni una escuela, ni un hospital, en la ciudad y la provincia estamos orgullosos por todas las obras e inversiones que se realizan”.

A su turno, la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Glenda Temi señaló que esta decisión “representa una excelente noticia en la previa del ciclo lectivo 2026. Celebramos esta acción que salda una deuda histórica. Por el crecimiento demográfico se impone tener una escuela secundaria en ese sector. Esto nos permite generar un nodo educativo, cercano al jardín de infantes y a la escuela primaria”. Destacó además que “este nuevo espacio está adaptado al nuevo diseño curricular”.

Participaron de la ceremonia la vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura, Zulma Reina; la secretaria de Obras Públicas, María Eugenia Ferraresso; el presidente de la UPEFE, Sebastián González; el delegado de la Región Confluencia, Jorge Jamut; la escribana general de gobierno, Laura Miranda y los representantes de las siete empresas oferentes, entre otros.