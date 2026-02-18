En una audiencia realizada este miércoles en el Foro Penal de Cipolletti, el Ministerio Público Fiscal imputó a un hombre por lesiones leves agravadas por el contexto de género tras atacar a su hermana con un machete en una vivienda del barrio Obrero A. El hecho ocurrió el lunes 16 de febrero alrededor de las 21, y la jueza de Garantías ordenó un mes de prisión preventiva al considerar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación por la cercanía de las viviendas y el vínculo familiar entre ambos.

Pero detrás del lenguaje técnico de la acusación hay una escena que estremece. Una discusión familiar que escaló, gritos en la noche y un machete que terminó marcando la piel y la historia de una mujer. Según la fiscal, en medio del conflicto el hombre tomó el arma blanca y le provocó a su hermana una herida cortante profunda en el antebrazo derecho, que debió ser suturada, además de otro corte en la zona del tórax.

No se trató de un empujón ni de un golpe aislado. Fue un ataque con un arma blanca en el interior de una casa, en un barrio poblado, a una hora en la que todavía hay movimiento en las calles. La violencia, esta vez, no cruzó una plaza ni una esquina oscura: ocurrió puertas adentro, en el seno de una familia.

Además, la fiscal detalló los elementos de prueba que sostienen la acusación: la denuncia radicada por la mujer en la Comisaría de la Familia, el certificado médico que constató las lesiones y el informe elaborado por la Oficina de Asistencia a la Víctima (OFAVI). Es decir, un respaldo documental que permitió avanzar rápidamente con la formulación de cargos.

Por su parte, la defensora oficial no se opuso a la calificación legal, aunque sí cuestionó la mecánica del hecho. Según expuso en audiencia, el imputado declaró que fue su hermana quien lo agredió primero. Esa versión abre una disputa sobre lo ocurrido en esos minutos de tensión, aunque por ahora la Justicia consideró suficientes los indicios para sostener la imputación.

En este contexto, la jueza de Garantías no solo dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses, sino que también dispuso la prisión preventiva por un mes. La medida se fundamentó en el riesgo de entorpecimiento de la investigación, especialmente por la cercanía entre las viviendas y el lazo familiar que podría derivar en presiones o interferencias.

La calificación de “lesiones leves agravadas por el contexto de género” implica que, aunque las heridas no pusieron en riesgo la vida de la víctima, el ataque se encuadra en violencia contra una mujer en un marco de desigualdad y agresión basada en su condición de género.