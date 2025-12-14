Los comentarios realizados por la "Negra" Vernaci en su programa radial de Radio POP desataron una serie de debates, opiniones y repudios de parte de los vecinos, turistas y visitantes de las termas de Copahue. Tanto los vecinos de la propia localidad como de Caviahue y Loncopué opinaron con fundamentos tras oír los dichos de la famosa presentadora y locutora.

Durante su programa, Vernaci habló de las termas para comentar los precios de la temporada, pero en el medio se refirió en tono despectivo al complejo, a su ambiente y al tipo de visitantes que asisten para ser tratados por algún problema de salud.

Ya han repudiado y dado su opinión trabajadores del Ente Provincial de Termas, vecinos e incluso la ministra de Turismo de Neuquén, Leticia Esteves, quien sostuvo que Vernaci "habla desde la ignorancia total".

Qué le respondió una profesional en el tema

Ahora a este rechazo se suma una opinión con fundamentos y datos, de Ana Monasterio, una Doctora en Hidrología Médica, graduada de la Universidad Complutense de Madrid y escritora de cuatro libros sobre Caviahue-Copahue, también es vecina de la localidad.

Monasterio le habló directamente a Vernaci en un posteo en redes sociales, comentándole que las Termas de Copahue poseen relevancia cientifica "porque desde 1890 se han realizado investigaciones sobre sus caracteristicas, sabemos qué se destaca en cada molécula de fango o cuáles son las algas que indicamos en cada tratamiento, qué gases componen nuestros vapores, en qué concentraciones y qué efecto producen en nuestro organismo", explicó la especialista.

Algas y el fango que tienen propiedades curativas y relajantes.

En cuanto al "olor", al cual se refirió la locutora como azufre, indicó que se lo denomina "sulfuro de hidrogeno, por si desea hablar con propiedad."

Luego siguió refiriéndose a investigaciones que tienen como objeto de estudio estas termas. "Profesionales de universidades como la del Comahue, UBA y La Plata, (públicas,las que usted defiende en los medios de comunicación), internacionales como lo son la universidad Complutense de Madrid, Universidad de Vigo, entre otras; toman como referencia a nuestras Termas, las estudian y las difunden."

Por último le detalló que las termas son visitadas tanto por niños como bebés, adolescentes y personas de la tercera edad, "en la memoria celular no hay mejores recuerdos que los compartidos con amor, esa experiencia la viven quienes nos visitan."

Además indicó que está a disposición de informar en caso de que la locutora quiera saber más sobre las termas, destacando que sería importante que "reconozca su ignorancia por aquellos trabajadores que se enorgullecen en cada tratamiento que realizan a quienes nos visitan."