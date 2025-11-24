Este fin de semana largo, los turistas de todo el país que eligieron como destino de escapada las Termas de Copahue en Neuquén tuvieron la posibilidad de vivir una experiencia única, que se ofreció para hacer exclusivamente este pasado domingo, de 21 a 23.

Se trataba de una propuesta para vivir una noche primaveral sumergido en la Laguna del Chancho. El lugar permite disfrutar el agua cálida, bajo un cielo estrellado, con una temperatura perfecta y el vapor incluido.

Las termas ya abrieron sus puertas este pasado 20 de noviembre, con precios de las prestaciones congelados y equiparados a los valores de la temporada pasada. Los visitantes y residentes tendrán la oportunidad de disfrutar del poder sanador de sus aguas, vapores, fangos y algas en la estación más linda del año.

Para quienes se han perdido la experiencia de este fin de semana, adelantaron que entrada la temporada de verano, del 1 al 3 de diciembre habrá una promoción que consiste en ofrecer sin cargo los servicios de enfermería, vapor y Laguna del Chancho.

Además destacaron que luego de una temporada invernal exitosa con el producto Termas Nieve, donde se triplicó la cantidad de visitantes en comparación a 2024, el Ente sigue trabajando para promocionar a Caviahue-Copahue como destino turístico predilecto.

Cuánto cuestan los servicios de las termas

El tarifario de prestaciones del 1 al 15 de diciembre ya está disponible, luego de este período se actualizarán los precios.

La tabla de valores es el siguiente: del 1 al 3 de diciembre sin cargo Enfermería, Vapor y Laguna del Chancho.

Vigencia de prestaciones del 1 al 15 de diciembre de 2025: Consulta Médica con un valor de 17.600 pesos; Consulta en Enfermería de 7.200 pesos; Inmersión con un valor de 14.500 pesos; Hidromasaje a 20.500 pesos; Hidropulsor a 28.500 pesos; Vapor a 14.500 pesos; Nebulizaciones a 7.200 pesos: Máscara para Nebulizar a 16.500 pesos; Laguna del Chancho a 14.500 pesos; Fangoterapia Total con un valor de 27.000 pesos y Fangoterapia Local a 13.500 pesos.

En rehabilitación asistida la tabla se dispone de esta manera: Kinesiología con un valor de 12.100 pesos; Fisioterapia a 12.100 pesos y Hubbard con Kinesiología a 24.600 pesos.

Mientras que en dermatología, se corresponde en Oclusivos con un valor de 13.500 pesos; Jornada Derm. Media a 23.600 pesos (que abarca una aplicación de algas o fango y ducha) y Jornada Derm. Completa a 32.800 pesos (que son dos aplicaciones).

En gimnasio, el pase diario tiene un valor de 6.000 pesos; pase semanal a 17.900 pesos; mensual residente a 26.000 pesos y mensual no residente a 29.500 pesos. En masoterapia, el masaje total tiene un valor de 30.000 pesos, las tres sesiones a 75.400; el masaje local a 22.500 pesos, las tres sesiones a 49.000 pesos y terapia geotermal a 34.100 pesos, las tres sesiones a 80.300 pesos.

Lo que es belleza y dermocosmiatría, la máscara facial tiene un valor de 23.500 pesos; belleza facial integral a 35.500 pesos; belleza corporal integral a 53.500 pesos; tratamiento capilar a 28.500 pesos; spa de manos a 35.000 pesos; piernas cansadas con un valor de 40.000 pesos, las tres sesiones a 92.000 pesos y Anticelulítico a 34.100 pesos, las tres sesiones a 82.000 pesos.

Por otro lado, el Circuito Termal posee valores para mayores a 45.000 pesos (incluye vapor, hidromasaje sulfuroso, ducha escocesa y máscara facial); para menores a 22.400 pesos (incluye vapor e hidromasaje sulfuroso) y circuito familiar a 100.300 pesos. En tanto, el Fango Termal 250 gr será de 25.000 pesos.

Las termas ofrecen un descuento del 50 por ciento en prestaciones termales para jubilados y pensionados. Los menores de 1 a 5 años pasan sin cargo y a los residentes se les aplica 30 por ciento de descuento en prestaciones termales (excepto hidropulsor).