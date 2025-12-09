El cierre del año trae consigo una de las esperas más importantes para los trabajadores y jubilados argentinos: la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo. En un contexto donde cada peso tiene gran valor, tener claridad sobre las fechas de cobro es clave para organizar los gastos navideños y las vacaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que el pago del aguinaldo para jubilados y pensionados se realiza junto con el depósito habitual de sus haberes mensuales, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. El calendario de pagos para diciembre 2025 ya está vigente y se establece según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Es importante destacar que las Pensiones No Contributivas (PNC) también incluyen el medio aguinaldo, y sus pagos comenzaron el 9 de diciembre. Los beneficiarios pueden consultar la fecha y el lugar exacto de cobro directamente en el sitio oficial de ANSES.

Para los empleados del sector público, las fechas de pago del aguinaldo varían según la jurisdicción. En el ámbito nacional, el gobierno estableció un cronograma escalonado para la segunda cuota del SAC 2025. En cambio, en la provincia de Buenos Aires, que abarca a docentes, médicos, policías y administrativos, aún no se ha oficializado el calendario de pagos.

Las estimaciones gremiales y fuentes del sector indican que, basándose en años anteriores y la necesidad de que los fondos estén disponibles antes de las fiestas, el depósito para estatales bonaerenses podría concretarse el viernes 19 de diciembre. Este dato aún está pendiente de confirmación oficial por parte del Ministerio de Economía provincial, que se espera anuncie el cronograma en los próximos días.

En el sector privado, la Ley de Contrato de Trabajo fija como fecha límite para el pago del aguinaldo el 18 de diciembre. Sin embargo, existe un período de gracia de hasta cuatro días hábiles, por lo que el dinero puede ser depositado hasta el miércoles 24 de diciembre inclusive. En caso de no recibir el pago para esa fecha, los trabajadores pueden realizar el reclamo correspondiente.

La fórmula básica para saber cuánto cobrarás

Respecto al cálculo del monto del aguinaldo, la fórmula básica consiste en dividir entre dos la suma de los sueldos brutos percibidos durante el semestre. Por ejemplo, si la suma total es de $900.000, el aguinaldo bruto será de $450.000. A este importe se le aplican los descuentos legales, como jubilación, obra social y PAMI, por lo que el dinero neto a recibir será menor.

Para quienes no hayan trabajado el semestre completo, el aguinaldo se calcula de manera proporcional con la siguiente fórmula: (mejor sueldo / 12) multiplicado por los meses trabajados. De esta forma se determina el monto correspondiente según el tiempo efectivamente laborado.

Para evitar confusiones al revisar el recibo, es importante saber qué conceptos se incluyen en el aguinaldo y cuáles no, asegurando que el cálculo sea correcto y acorde a la legislación vigente.