El Gobierno del Neuquén le puso fecha al pago de la suma extraordinaria, no remunerativa y no bonificable de $350.000 definida durante la negociación paritaria 2026 con la totalidad de los gremios que representan a los trabajadores del Estado provincial. Lo abonará el martes 20 de enero.

El beneficio también será percibido por jubilados, pensionados y retirados, alcanzando a los pasivos de los sectores Administración Central (leyes 611-2025-363); municipios y comisiones de fomento, escalafón docente (según acta acuerdo), retirados de la Policía Ley 1131 y organismos centralizados y descentralizados.

La medida fue acordada a fines del año pasado con los sindicatos ATE, UPCN y UNAVP, así como con el gremio docente ATEN.

Por segundo año consecutivo, el Gobierno provincial abrió las mesas de negociación anticipadas para definir la pauta salarial. Esto fue posible por el manejo responsable de los recursos públicos que impulsó desde el inicio de su gestión el gobernador Rolando Figueroa y consistió en eliminar gastos superfluos para destinar el dinero de todos los neuquinos al fortalecimiento de sectores prioritarios como Educación, Salud, Seguridad e Infraestructura.

El acuerdo alcanzado con ATE, UPCN y UNAVP aplica para el primer semestre del año en curso y consiste en la actualización salarial por Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el período comprendido entre enero y junio, cuyos períodos de actualización se aplicarán en abril y julio. En tanto, el acuerdo con ATEN también contempla la actualización salarial por IPC, pero anualizada -entre los meses de enero y diciembre de 2026-.



