“Dios es neuquino”: Mariano Gaido ya palpita el multitudinario festival en la Isla 132

El intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido ya palpita la Fiesta Nacional de la Confluencia, el multitudinario evento que comienza este jueves a las 17.00 en la Isla 132 y que se extenderá durante cuatro días, hasta el domingo 8 del corriente mes.



En una charla con el canal de noticias 24/7, Gaido expresó: “Es un día que genera orgullo neuquino, estamos lanzando un evento que los neuquinos hemos instalado en la agenda nacional e internacional, un festival que genera trabajo, ocupación hotelera, oportunidades que generan mayor cantidad de ventas, que supera el millón de personas que visitan la región y puso a la Capital como una ciudad turística. Evidentemente es una fiesta única en el país porque tiene sustentabilidad, fue licitado el evento y quien lleva adelante la productora paga a los artistas, algo único en la Argentina”.



Sobre la misma línea agregó: “Esto es único en el mundo, esto es justicia porque no hay otro festival familiar tan organizado como este. Hay diferentes propuestas con numerosos escenarios y actividades en el Domuyo, las sillas voladoras. Había quienes decían que este evento debía darse de baja, el presidente Javier Milei fue invitado, festejo que se acompañen los eventos que generan trabajo, desarrollo económico y crecimiento turístico. Neuquén es un ícono porque es la fiesta con mayor convocatoria”.



Finalmente lanzó una divertida frase: “Te diste cuenta que Dios es neuquino, se puso la camiseta, ayer llovió un poquito para dejar el predio bárbaro y estos cuatro días ya tenemos todo preparado”.



