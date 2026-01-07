A un mes del comienzo de la Fiesta Nacional de la Confluencia en Neuquén, la organización anunció que hasta este viernes 9 de enero están a la venta los pliegos para contratar el escenario mayor de esta edición. La misma se hará del 5 al 8 de febrero, en la Isla 132, con la presencia de más de 15 artistas nacionales, además de las presentaciones regionales.

Según indicaron, la Municipalidad neuquina fijó en $4 millones el valor de cada pliego, el cual podrá abonarse en la Dirección General de Determinación Tributaria, ubicada en Rivadavia 153.

La convocatoria es para oferentes que puedan brindar estructura, luces, sonido y pantallas. El llamado fue publicado en el Boletín Especial N°113 de la Municipalidad de Neuquén. La misma fue autorizada mediante el decreto 1.456, firmado en diciembre por el intendente Mariano Gaido, la jefa de Gabinete María Pasqualini y el secretario de Hacienda y Planificación Financiera, Juan Martín Hurtado.

La licitación contempla la provisión y el armado de un escenario con estructuras Layher, el sistema que se utiliza desde que la Fiesta de la Confluencia obtuvo el reconocimiento de fiesta nacional, brindando al público shows con un escenario reconocido a nivel país.

El contrato también incluye vallado freestanding, pisos cubrecampo, sonido profesional, iluminación, pantallas LED y un plan integral de distribución eléctrica para las cuatro jornadas del evento.

La venta de pliegos comenzó este lunes y las ofertas se abrirán a las 10 del lunes 12 de enero, durante un acto público que se realizará en la sala de reuniones “Claudio Emir Silvestrini”, ubicada en el primer piso del Palacio Municipal, en Roca y Avenida Argentina.

Los interesados podrán realizar consultas o solicitar aclaraciones sobre el pliego ante la Subsecretaría de Hacienda del municipio.

Cabe recordar que para la organización del evento el presupuesto municipal prevé un total de $1.536 millones, dentro de la partida de Servicios, de donde se afrontará el pago para el escenario principal.