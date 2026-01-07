La espera terminó y el entusiasmo ya se siente en el aire. La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 confirmó su grilla definitiva y Neuquén se prepara para vivir cuatro noches consecutivas de música, encuentro y clima festivo a orillas del río Limay.

La 13ª edición del evento se desarrollará del 5 al 8 de febrero en la Isla 132 y volverá a reunir a miles de personas con una propuesta pensada para públicos diversos, combinando grandes nombres de la escena nacional con talentos regionales que llegarán desde el certamen Pre Confluencia.

Jueves 5: arranque a puro ritmo y baile

La primera noche tendrá un tono bien festivo desde el comienzo. Rombai y Migrantes serán los encargados de abrir el escenario principal con canciones pensadas para bailar sin pausa.

La jornada continuará con la presencia de Luciano Pereyra, que sumará su repertorio popular, y el cierre quedará en manos de Karina, con un final marcado por la cumbia clásica que promete una multitud en movimiento.

Viernes 6: trap, reguetón y pop en escena

El viernes estará dedicado a los sonidos urbanos y al pop actual. FMK, Lautygram, Tuli y Roze formarán parte de una grilla que apunta a uno de los públicos más jóvenes del festival.

Angela Torres aportará su impronta pop rock y el cierre de la segunda noche será con Luck Ra, en una jornada pensada para mantener la energía alta de principio a fin.

Sábado 7: una noche para el rock nacional

El sábado será el turno del rock argentino, con una propuesta que convoca a distintas generaciones. La Beriso, Bersuit Vergarabat y Kapanga encabezarán una noche cargada de clásicos y canciones coreadas.

NTVG completará una jornada que promete reunir a familias enteras y a fanáticos del género en uno de los días más esperados del festival.

Domingo 8: cierre urbano con máxima energía

La última noche volverá a poner el foco en la música urbana. Dillom, La Joaqui, Tizishi y Femi formarán parte del tramo final de la grilla.

El cierre del festival estará a cargo de Trueno, que llegará con su repertorio de rap y freestyle para despedir una nueva edición de la Fiesta de la Confluencia con un final intenso y celebratorio.

Cuatro días, una ciudad en modo festival

Con la grilla ya confirmada, Neuquén se encamina a convertirse una vez más en el epicentro del entretenimiento nacional. La combinación de géneros, la presencia de artistas consagrados y la participación de músicos regionales anticipan una edición marcada por la diversidad, la alegría y el clima festivo que caracteriza a la Fiesta de la Confluencia.