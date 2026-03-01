Figueroa: "En Neuquén no protegemos a quienes venden drogas"

Pasadas las 9.30 de este domingo, Zulma Reina, vicepresidenta 1ra a cargo de la Presidencia de la Legislatura de Neuquén dio la apertura del período de sesiones ordinarias 2026.

El encuentro parlamentario se realizará de acuerdo a lo acordado por el recinto en la sesión preparatoria que se llevó a cabo esta semana.

En la sesión preparatoria del pasado miércoles, fue conformada por la Legislatura una Comisión de Recepción al Gobernador que estará integrada por los diputados Ernesto Novoa, Yamila Hermosilla, Luz Ailín Ríos (Comunidad), Gabriel Álamo, Ramón Fernández, Juan Sepúlveda, Ludmila Gaitán, Daniela Rucci (MPN), Francisco Lepore (Avanzar), Alberto Bruno (Fuerza Libertaria), Marcelo Bermúdez, Mercedes Tulián (PRO-NCN), Gisselle Stillger (Arriba) y César Gass (Juntos por el Cambio).

Se espera que el gobernador Rolando Figueroa brinde su discurso pasadas las 10 en el que hará un repaso de lo que fueron los primeros dos años de gestión y también una proyección de lo que será la segunda etapa de su mandato. En ese sentido, es posible que haya anuncios en relación a obras de infraestructura en las áreas que el Gobierno considera prioritarias: salud, educación, rutas y seguridad.

El 2026 y 2027 -último año de gestión de Figueroa- serán períodos para profundizar las políticas que se llevaron adelante hasta ahora, con la expectativa a futuro de ver si Figueroa decide ir por una reelección al frente de la jurisdicción patagónica.

"Logramos reducir los gastos e ingresos corrientes al nivel más bajo de las ultimas dos décadas"

Pasadas las 10 de este domingo 1 de marzo, el gobernador Rolando Figueroa tomó la palabra e inició su discurso en esta apertura de sesiones.

El mandatario anunció que su discurso estaría divido en cuatro partes: de dónde venimos, la presencia del Estado, la relación entre el Estado y los privados y por último, la idea del futuro.

Figueroa destacó la importancia de recordar que avanzaron con una deuda financiera y de infraestructura y una deuda moral, que fue lo que marcó el comienzo de la gestión. “Pusimos en marcha una provincia en emergencia sanitaria, penitenciaria, de la obra pública, todas han sido bien tratadas”.

Enfatizó en una deuda “que más duele”, la deuda moral, “que proviene de diferentes injusticias que vivía el pueblo de Neuquén”. Sobre ello habló de la eliminación de las jubilaciones de privilegio de los políticos, algo que no hizo ninguna otra provincia.

También destacó la reducción de planta política, el despido de ñoquis, eliminación de intermediarios de planes sociales y la condena en el juicio de los planes. “Apelamos a esa medida”, aclaró, refiriéndose al juicio que vivió la provincia. Sumó el relevamiento para que la asistencia social llegue a quienes realmente lo necesitaban, pasando de 30.000 planes a 7 mil y la sanción del proyecto de Ficha Limpia.

Agregó como logro la titularización de tierras para quienes esperan hace años, libre competencia y transferencia, y la renegociación de contratos de obras paralizadas por falta de envío de Nación.

Sobre la deuda financiera, Figueroa manifestó que “ordenar no es ajustar, es poner sentido y prioridades, hoy Neuquén está ordenada hemos reducido la deuda pública en un 38%, siendo la provincia que más la redujo, cuando asumimos era de el 83% de nuestros ingresos anuales, hoy es el 20% de nuestros ingresos anuales", aseguró.

Figueroa sostuvo que se vive un ascenso sin precedentes, escalando del puesto 20 al 3 en el ranking de salud fiscal, logrando reducir los gastos e ingresos corrientes al nivel mas bajo de las ultimas dos decadas

Además de redujo la pobreza un 36%, disminuyendo la desocupación y convirtiéndose en la cuarta provincia con mayor inversión en infraestructura.

El anuncio de la eliminación de las escuelas "trailer"

En cuanto a la educación, realizó un repaso sobre las inauguraciones y mejoras edilicias en parajes y localidades de todo el territorio provincial, avanzando con servicios y refacciones en distintas instituciones.

Adelantó la elminación definitiva de las escuelas trailer, una decisión que marca un antes y un después, aseguró el gobernador. Esto significa eliminar espacios provisorios, de esos 65 ya se eliminaron 35 y antes de esta gestión no quedará ningún trailer, afirmó.

“Valoramos y reconocemos el esfuerzo de nuestros docentes, por eso hemos mantenido el fondo de incentivo que dejó de enviar Nación, los niveles de ausentismo están en los niveles más bajo registrados”, agregó.

Incentivos al deporte y al estudio: la construcción de piletas olímpicas en Neuquén

"Estamos presentando el proyecto de Ley para crear el Régimen Provincial de Acompañamiento de las Trayectorias Educativas de Estudiantes Deportistas, con el fin de garantizar la continuidad, permanencia y finalización de los estudios de aquellas y aquellos estudiantes que desarrollan una práctica deportiva sistemática, organizada y acreditable en la Provincia del Neuquén"

Además se anunció el Bonus Neuquén en el Podio, un reconocimiento económico para cada neuquino que logre un podio en una competencia deportiva.

Como gran anuncio para los deportistas, Figueroa indicó que se construirá en la Ciudad Deportiva el primer natatorio olímpico de la región, con una pileta olímpica y otra semi olímpica. También en San Martín de los Andes habrá otra pileta semi olímpica cubierta. El plan provincial de natatorios busca construir al menos una pileta en cada una de las siete regiones. Esto permitirá que los nadadores no deban viajar más miles de kilómetros para entrenarse para sus competiciones.

Creación de la Universidad de las Artes

El Gobernador anunció luego que enviará a la Legislatura un proyecto para la creación de la Universidad de las Artes en la Provincia. En el recinto está presente el guitarrista y compositor Naldo Labrín.

Anuncios sobre salud mental

En este sentido, Rolando Figueroa manifestó que, en materia de salud, "en dos años llevamos 14.215 metros cuadrados inaugurados. Eso es el 10% de toda la infraestructura sanitariaconstruida en la historia de la provincia de Neuquén. Pero no estamos refundando el sistema de salud, lo estamos reconstruyendo. Con una inversión histórica de $140 mil millones, el año 2025 se consolidó la mayor expansión sanitaria en décadas".

"En salud mental duplicamos los metros cuadrados.Inauguramos el primer Centro de Día construido para tal fin en Añelo, con la colaboración de Pluspetrol, y dispositivos de inclusión habitacional en Neuquén, San Martín de los Andes y Vista Alegre", expresó Figueroa y dijo que "la red de salud mental creció de 26 a 43 dispositivos. Quiero decirles que firmé el decreto que permite la atención de salud mental en horario ampliado en todos los nodos de atención".

"Redefinimos el Programa de Salud Escolar planteando la evaluación oftalmológica y la entrega de lentes y este año ampliaremos el programa con nuevas prestaciones en las escuelas", añadió sobre la misma línea.

Sobre el desarrollo sanitario en el territorio, Figueroa destacó que se renovó la flota de ambulancias con la adquisición de 89 unidades sumando además motos, cuatriciclos y otro tipo de vehículos.

"El 71% de los neuquinos usan el Sistema Público de Salud y por eso implementamos la estrategia de Nodos de Atención Ampliada. Sabemos que cada vez la población usa más el sistema de salud, y llevamos el horario de atención en muchos centros de salud de lunes a lunes, de 8 a 20 horas", manifestó el mandatario por otro lado.

También se refirió a la caja jubilatoria de la Provincia. "En 2025, el ISSN consolidó un proceso de ordenamiento y eficiencia que permitió equilibrar la Caja Previsional con haberes optimizados, logrando que jubilados cobren en tiempo y forma con el resto de los activos y logramos la cobertura del 100% en programas críticos para más de 82.000 afiliados".

Finalmente, anunció que este año se presentarán tres proyectos de ley claves para el mejoramiento del sistema sanitario: la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria, la Ley de Controles Toxicológicos en Equipos Críticos y la Ley de Protección Integral del Personal de Salud.

Gestión en Seguridad

"Impulsamos un modelo integral, con planificación estratégica, inversión sostenida y trabajo articulado entre los tres poderes del Estado Ley de Reiterancia; nueva Ley Orgánica de la Policía del Neuquén; consejos regionales de seguridad y la ley de desfederalización de los delitos vinculados al narcomenudeo lo que provocó un aumento considerable de investigaciones dejando un mensaje claro: en Neuquén no protegemos a quienes venden drogas", dijo Figueroa sobre lo que se consiguió en la primera etapa de la gestión.

Sobre el recurso humano, Rolando Figueroa comentó que "fortalecimos como nunca antes al recurso humano. Incorporamos 1.848 efectivos policiales y penitenciarios en nuestra gestión, mientras que en los anteriores cuatro años egresaron 1.400. Acompañamos ese crecimiento con mejoras salariales, el pago de la ropa de trabajo por primera vez y una fuerte inversión en capacitación y tecnología".

Sobre la misma línea, el mandatario patagónico continuó: "Invertimos fuertemente en equipamiento y tecnología: más de 300 nuevos móviles ya recorren la provincia y este año vamos a sumar 353 más. Incorporamos drones, software de investigación de última generación, dispositivos destinados a la detección de drogas, y demás equipamiento especializado para la labor policial".

Acerca de la modernización para la Policía, Figueroa anunció que, con una inversión cercana a los $3.000 millones se autorizó la compra de pistolas taser, cámaras corporales y equipamiento complementario para fortalecer a las fuerzas de seguridad.

Infraestructura vial

Como un nuevo anuncio, indicó que están iniciando la duplicación de la calzada de la Ruta Provincial N°67. Serán 19 kilómetros nuevos, desde la Autovía Norte —rotonda Pluspetrol— hasta la Ruta Provincial N°51, paralelos a la traza que finalizamos en 2024. Una obra estratégica para ordenar el tránsito pesado, el transporte de dimensiones extraordinarias y la logística energética de Vaca Muerta.

Se firmó un memorándum de entendimiento con las principales operadoras de hidrocarburos donde se comprometen a destinar fondos para: -La ejecución la repavimentación de la RP N°7 desde el límite con Rio Negro hasta la ciudad de Añelo -Pavimentación de la RP N°51 desde el cruce de la ruta 8 hasta la ruta 17 -La re pavimentación de la RP N°8 desde la ruta 51 hasta el cruce con la RP N°7 -La pavimentación de la RP N°8 hasta llegar a la ciudad de Rincón de los Sauces.

Energía en Neuquén

Se avanza en un Programa Integral de Abastecimiento Energéticoy en la conformación de una verdadera canasta de energía neuquina. Gracias a la renegociación de los contratos hidroeléctricos se valorizará mejor los recursos propios cobrando lo que corresponde en regalías y además pudiéndolo hacer en una parte el cobro en especies, lo que nos permite impulsar programas de eficiencia energética y tarifas competitivas para quienes producen, invierten y generan empleo.

Con un sistema que reutiliiza la madera, Los Guañacos, Nahuebe, Las Ovejas, Los Michis y Varvarco tendrán gas natural.

Además destacó la repotenciación del Gasoducto Cordillerano, a través de un crédito del BPN, para la habilitación desde el 5 de enero nuevas conexiones domiciliarias y productivas en San Martín de los Andes, en Junín de los Andes y en Villa La Angostura.

Acceso a la vivienda: un complejo habitacional para adultos mayores en cada región

Figueroa indicó que pusieron en marcha el Fondo Neuquino para la Vivienda, aumentando la recaudación. "El que puede pagar paga, el que no puede el Estado lo acompaña", enfatizó. Este año finalizará con 17.000 viviendas canceladas y ya se entregaron más de 1000 escrituras.

Se han logrado 20.000 soluciones habitacionales en dos años, viviendas, lotes con servicios y complejos para adultos mayores. A partir de agosto de este año, mediante ADUS se pondrá en marcha el programa de créditos hipotecarios con financiamiento provincial no bancario. Financiado con recursos neuquinos y tasas accesibles, un sistema pensado para la clase media trabajadora.

Se está ejecutando un complejo habitacional para adultos mayores, 32 viviendas con espacios comúnes y centro de día, próximo a inaugurarse. En total habrá siete en todo Neuquén, uno por cada región.