El gobierno de Rolando Figueroa decretó que una sala de la Casa de Gobierno lleve el nombre de Felipe Sapag, quien fuera cinco veces gobernador de la provincia y uno de los fundadores del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

El decreto número 231 del 13 de este mes, fue publicado en el boletín oficial el viernes, y designa con el nombre del político a la sala de reuniones de la Casa de Gobierno, ubicada sobre calle La Rioja, contigua al Salón de Acuerdos. Allí se instalará una placa identificatoria.

En los fundamentos, se resalta el “rol protagónico” de Felipe Sapag en la historia de la provincia, que ha dejado una “marca imborrable”, por ser “artífice de la planificación y el desarrollo” de Neuquén, además de “defensor del federalismo, la independencia y la justicia social”.

Tras enumerar hechos políticos institucionales registrados durante sus mandatos, los considerandos del decreto firmado por Figueroa sostienen que “Don Felipe Sapag fue un transformador, no solo de la realidad política, social y económica de la provincia, sino de neuquinos y neuquinas en particular, que muchas veces acudían a él motivados por la necesidad, y recibían la respuesta positiva de un hombre con especial sensibilidad social”.

El reconocimiento a modo de “homenaje” a quien fuera habitante por muchos años de la residencia histórica del gobierno neuquino, evidencia en la coyuntura un gesto político concreto hacia el partido que fundara Sapag, con otros hombres políticos de la provincia, en 1961, durante la proscripción del peronismo; y que gobernara la provincia desde 1963 hasta 2023.