Mejoras en la Fundación Cristiana Neuquén Oeste gracias al programa Clubes Sociales

La Fundación Cristiana Neuquén Oeste, una entidad sin fines de lucro de Neuquén capital, es una de las 92 instituciones beneficiadas con el aporte del Programa Clubes Sociales, que lleva adelante el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, lo que le ha permitido llevar adelante distintas mejoras en sus instalaciones.

El programa, destinado a fortalecer a las instituciones deportivas neuquinas, contempla una inversión de 6.000 millones de pesos, de los cuales hasta el momento se ejecutaron más de 4.000 millones.

Los 50 millones de pesos del aporte para la fundación fueron destinados a mejorar la infraestructura en varios sectores del predio, ubicado en Antártida Argentina 3955 del barrio San Lorenzo. Cientos de jóvenes, adultos y familias diariamente concurren a las actividades sociales, deportivas y educativas que se realizan en sus instalaciones; con escuelas deportivas de fútbol, vóley, handball, judo y taekwondo, entre otras propuestas.

“Venimos trabajando muy bien con esta institución, acompañando no solo el crecimiento de su infraestructura sino también el proceso de formación y fortalecimiento institucional que llevan adelante desde hace años. Es una enorme satisfacción ver cómo el Programa Clubes Sociales impacta de manera concreta en espacios que cumplen un rol social tan importante”, destacó la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone.

“Este es el camino que nos marca el gobernador Rolando Figueroa junto a la ministra Josefina Codermatz: estar presentes, acompañar a los clubes y garantizar que el deporte se desarrolle en condiciones dignas y seguras. Estamos muy felices de ver esta obra concretada, porque detrás de cada mejora hay más oportunidades para nuestros chicos y chicas”, concluyó.

El presidente de la entidad, José Luis Lozano, agradeció la entrega del aporte, ya que permitió el “acondicionamiento del gimnasio y la mejora en el acceso a las instalaciones para una mayor seguridad de la comunidad”.

El directivo, que recorrió las instalaciones junto con la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz y la secretaria Villone, puso en valor el apoyo del Gobierno “no solo para nuestra institución sino también para varias del interior, porque de esta manera nos ayudan a mejorar para que el deporte se practique con dignidad y de la mejor manera”.

Lozano, un referente histórico del deporte neuquino, fue en la década del 80 un talentoso patinador que dejó una huella imborrable en el deporte argentino al consagrarse quíntuple campeón en los Juegos Panamericano en Indianápolis de 1987.

Concluida su etapa deportiva, que también incluyó títulos sudamericanos y una consagración mundial, volcó su vida al estudio (Profesorado de Historia) y a la ayuda comunitaria que materializó en su gran proyecto de vida que alentó a través del evangelio mientras era una estrella del deporte: “Construir un complejo para sacar a los chicos de la calle y ofrecerles otras alternativas de vida”. Un proyecto que años después se materializó a través de la Fundación que hoy conduce.

“Desde hace 35 años pertenezco a la Fundación Neuquén Oeste en la que estamos trabajando no sólo educativamente sino también en todo lo que es el deporte social. Y esto que hoy disfrutamos es parte de lo que se concretó gracias al aporte del Programa Clubes Sociales”, señaló.

“Con este dinero no solo pudimos pintar el gimnasio que cuenta con un piso especial para deportes sino también el Salón de Usos Múltiples (SUM)”, describió.

“Las paredes también han sido pintadas y se ha colocado una reja que separa una parte peatonal de acceso a la institución. Esto me parece fue una muy buena decisión ya que permite una circulación segura de niños, adolescentes y adultos mayores hacia el gimnasio”, detalló.

Además, se realizaron “mejoras en las instalaciones eléctricas mediante la adecuación de las respectivas conexiones, se colocaron nuevos artefactos de iluminación mejorando las condiciones de seguridad y funcionalidad para optimizar el beneficio de las actividades deportivas y comunitarias que se organicen”, precisó.

En sus instalaciones, mediante un convenio con el Estado y a modo de retribución por ser parte del programa Clubes Sociales, se realiza actualmente en forma presencial y virtual el cursado de la Tecnicatura Superior en Deporte Social y permanentemente se llevan adelante actividades vinculadas al programa Fortalecimiento de Clubes Neuquinos; actividades deportivas intercolegiales; torneos de ajedrez; encuentros de vóleibol y deportivos juveniles.

El programa Clubes Sociales consolida el trabajo entre el Estado y las instituciones sociales, con el fin de garantizar el acceso equitativo a espacios deportivos y recreativos de calidad en toda la provincia.